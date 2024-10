La Francia come l’Inghilterra, le bruttine che vincono: un autogol è più utile di Mbappé

Uno a zero al Belgio. Dominio della squadra di Deschamps ma poche occasioni realmente pericolose. Il Belgio si conferma magnifico perdente

Alla Francia serve più un autogol che Mbappé: 1-0 al Belgio e la squadra di Deschamps va ai quarti di finale dove attende la vincente di Portogallo-Slovenia.

Partita non per puristi del calcio. Un po’ come ieri l’Inghilterra contro la Slovacchia. La Francia ha avuto il predominio ma è un altro predominio rispetto a quello della Spagna. La Francia è più ingessata, più impacciata. Meno fluida. Non si trova a memoria. Il centrocampo è di quelli che fanno paura: Kanté, Tchouameni, Rabiot. Mbappé ci ha provato ma la sua prestazione è stata tutto sommato deludente. La Francia ha vinto con un gol all’85esimo. Tiro di Kolo Muani, entrato al posto di Thuram, e deviazione di Vertonghen. Da segnalare una chiusura difensiva di Theo Hernandez che ha evitato il gol del vantaggio della nazionale allenata da Tedesco.

Il Belgio si conferma magnifico perdente. De Ketelaere entrato solo nei minuti finali.

ilnapolista © riproduzione riservata