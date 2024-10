La Bbc e Lineker bullizzano Ronaldo: “Misstiano Penaldo”. Terry li accusa: «Che vergogna»

Povero Ronaldo, ormai nemmeno più della integerrima tv pubblica inglese ci si può fidare: s’è inchinata alle leggi dei social e dei meme

C’era una volta la sobria Bbc. Ormai nemmeno più della integerrima tv pubblica inglese ci si può fidare. S’è inchinata alle leggi dei social e dei meme. E quindi, eccola beccata a sfottere nientemeno che lo psicodramma di Ronaldo in lacrime dopo aver sbagliato il rigore nei supplementari con la Slovenia. La Bbc l’ha chiamato “Misstiano Penaldo” nel video degli highlights, e poi l’ineffabile Gary Lineker ha pubblicato un’immagine ritoccata di Ronaldo che piange con lui che lo guarda sullo sfondo. La foto, in cui Ronaldo sostituisce un Paul Gascoigne in lacrime di Italia ’90, è stata visualizzata oltre 350.000 volte su X.

L’ex capitano del Chelsea John Terry, che pure sbagliò un rigore decisivo nella finale di Champions League del 2008, ha criticato la posizione della Bbc e ha scritto su Instagram: “Bbc, questa è una vergogna!”.

