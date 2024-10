CR7 sbaglia il rigore al 105esimo e piange. Poi si va ai rigori e il portiere para tre tiri su tre agli sloveni. Si giocherà Portogallo-Francia

Doveva essere la sera del dramma di Cristiano Ronaldo, lo salva Diogo Costa che para tutti i rigori

Il Portogallo batte ai rigori la Slovenia 3-0. Tre rigori segnati su tre per i portoghesi. Tre parati da Diogo Costa su tre tiri degli sloveni.

I 120 minuti di Portogallo sono tutti nel calcio di rigore che Cristiano Ronaldo sbaglia al minuto 105. La partita è tutta lì. È l’occasione per prendersi la sua rivincita, per riscattare un finale di carriera non all’altezza, soprattutto se paragonato a quello di Messi che ha vinto il Mondiale.

Roonaldo va sul dischetto, apre il destro, calcia e Oblak come un gatto si lancia alla sua sinistra e devia. Il mondo cade addosso al portoghese che va in crisi. Sembra in lacrime. È inconsolabile. Anche se poi è l’atro vecchiaccio del Portogallo, Pepe, a combinarne una peggiore. Liscia e manda in porta Sesko che però, da solo davanti a Diogo Costa, si fa ipnotizzare e gli tira addosso.

Ai rigori è Diogo Costa il grande protagonista. Para i primi tre tiri su tre (il primo è di Ilicic). Ronaldo segna il suo, stavolta tira all’altro angolo. E poi segna anche Bruno Fernandes. Infine Bernardo Silva. Il Portogallo è ai quarti contro la Francia.

