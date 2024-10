Buongiorno, tra lunedì e martedì le firme con il Napoli (Di Marzio)

Al via lo scambio dei contratti. I legali controlleranno che sia tutto in regola anche per la clausola rescissoria da 70 milioni valida dal 2027

Tra il Napoli e Buongiorno sembra tutto fato. Ne da notizia Gianluca Di Marzio. Le firme sul contratto sono previste per lunedì, al più martedì. Tra oggi e domani invece ci sarà lo scambio di documenti per permettere ai rispettativi legali di controllare che tutto sia in regola.

Sistemati gli ultimi dettagli, il Napoli aspetta solo la firma di Buongiorno

Sul sito di Di Marzio si legge:

“Club e difensore hanno sistemato ieri notte gli ultimi dettagli, comprendenti anche i bonus in caso di vittoria dello scudetto. Le firme sono previste tra lunedì e martedì. Tra oggi e domani, lunedì 8 luglio 2024, avverrà lo scambio dei contratti. In questo modo i legali controlleranno che sia tutto in regola anche nella stesura della clausola rescissoria da 70 milioni di euro valida dal 2027“.

#Calciomercato | @sscnapoli, sistemati ieri notte anche gli ultimi dettagli per #Buongiorno. Tra lunedì e martedì previste le firme @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 7, 2024

Il ds del Torino: «Stiamo valutando cosa fare. Napoli? Non si sa ancora nulla»

Il direttore sportivo del Torino Daniele Vagnati, durante l’evento United for Meyer, ha parlato del futuro di Alessandro Buongiorno, sempre più vicino a firmare per il Napoli. Su di lui c’era anche l’Inter, anche se il difensore sembra aver dato priorità al club di De Laurentiis, voglioso di lavorare con Antonio Conte.

«Sono sicuramente dei momenti delicati, Alessandro è un ragazzo che è cresciuto con noi. Una persona eccezionale, un grande giocatore: stiamo valutando bene insieme a lui quello che sarà giusto fare. Ci hanno chiamato tante squadre, anche l’Inter era interessata come lo erano altri club. E lo sono tutt’ora. Nel calcio può sempre succedere di tutto, ora siamo tutti in fase di valutazione. Al di là della parte economica, lui è un pezzo di storia e un pezzo di Torino. La scelta del Napoli? Finché non si fanno le cose non si può sapere, eventualmente lo chiederete a lui».

