Benzema fa saltare l’arrivo di Pioli, vuole Galtier all’Al Ittihad (Le Parisien)

L’Al-Ittihad ha fatto di Christophe Galtier la sua priorità. Sotto l’influenza dell’attaccante francese, il club saudita ha messo in stand-by la pista che porta a Pioli

Diverse indiscrezioni davano Stefano Pioli, ormai ex allenatore del Milan, vicino all’Al Ittihad, la squadra di Benzema. Tuttavia secondo le Parisien, l’arrivo di Pioli in Arabia potrebbe saltare a causa dell’attaccante francese. Il quotidiano infatti scrive che Benzema ha caldamente consigliato alla società di concentrarsi su Christophe Galtier, ex allenatore del Psg ora in Qatar.

Pioli all’Al Ittihad? Benzema stoppa tutto, vuole Galtier

“Secondo le nostre informazioni, i due uomini, che si conoscono bene e hanno lavorato insieme durante la stagione 2007-2008 a Lione (Galtier era allora assistente di Alain Perrin lì) e condividono alcune conoscenze comuni nel loro entourage, potrebbero nuovamente lavorare di nuovo insieme in questa stagione. Infatti, il club saudita Al-Ittihad, ha fatto di Christophe Galtier la sua priorità come successore di Marcelo Gallardo. Sotto l’influenza dell’attaccante francese, il club saudita ha scelto di puntare su un tecnico francofono, mettendo in stand-by la pista che porta a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan“.

L’Al-Ittihad ha accelerato le trattativa offrendo a Galtier un contratto da 36 milioni di euro in tre stagioni.

Pioli era finito nel mirino dell’Arabia Saudita e in particolare dell‘Al-Ittihad. La notizia arriva in esclusiva dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che su X ha scritto:

“Esclusiva: Stefano Pioli, una delle tre principali opzioni per diventare il nuovo allenatore dell’Al Ittihad. L’Al Ittihad sta valutando tre candidati e Pioli è stato incluso nella rosa dei candidati dopo aver lasciato l’Ac Milan. Marcelo Gallardo lascerà l’Al Ittihad”.

Pioli: «Futuro? Sto studiando inglese, potrebbe essere il momento giusto»

Ieri sera l’addio di Pioli al Milan e ai propri tifosi a San Siro. Contro la Salernitana finisce 3-3 ma il risultato finale non rovina la festa e l’emozione per l’addio al tecnico che ha portato uno scudetto a Milanello. Sul futuro Pioli ha lanciato un’indiscrezione. Le sue parole riportate da Gazzetta.

«Separazione consensuale? I cicli iniziano e finiscono, siamo riusciti a farlo durare a lungo. Questa è la cosa migliore per tutti. Questa esperienza mi ha fatto capire di voler costruire ancora qualcosa di speciale. Ho l’ambizione di poterci riprovare. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle cose: pensavo di arrivare a oggi pensando di staccare e invece non mi sento stanco: mi sono scoperto tenace e resiliente. E sto studiando inglese, potrebbe essere il momento giusto…».

ilnapolista © riproduzione riservata