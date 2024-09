Zverev, siamo sicuri che il pubblico dimenticherà le accuse? Ha un curriculum pieno di controversie (Telegraph)

Fu accusato di violenza anche da un’altra delle sue ex (Olya Sharypova). Nel 2022 in Messico prese a racchettate la sedia dell’arbitro

Oggi si sfideranno in finale del Roland Garros Alcaraz e Zverev. Il tennista tedesco questa settimana ha visto le proprie accuse di violenza domestica essere archiviate grazie ad un accordo extragiudiziale. Caso chiuso per la giustizia, ma il pubblico potrebbe avere un’opinione diversa.

Lo fa notare Simon Briggs sul Telegraph:

Per la maggior parte dei neutrali, la scelta del giocatore da sostenere durante la finale degli Open di Francia di domenica non richiederà lunghe considerazioni. Da un lato, Carlos Alcaraz, il genio creativo che viene visto come il salvatore del tennis. Dall’altra, Alexander Zverev.

È forse una fortuna per il torneo che il processo per violenza domestica di Zverev sia stato interrotto venerdì mattina da un tribunale penale di Berlino. Almeno non c’è la prospettiva che la Coupe des Mousquetaires venga sollevata da un uomo condannato per un reato.

Eppure, come ha dichiarato il tribunale distrettuale di Tiergarten alla Bbc: «La decisione non è un verdetto e non è una dichiarazione di colpevolezza o innocenza».

Il caso è chiuso, Zverev ritiene di avere la coscienza pulita, come ha fatto notare in conferenza stampa.

Eppure, secondo Briggs, “che abbia la coscienza pulita o meno, Zverev rimane un uomo difficile da amare. Poco dopo che un’altra ex fidanzata (Olya Sharypova) aveva fatto accuse simili nell’ottobre 2020, anch’esse smentite, ha concluso il Masters di Parigi come secondo classificato e ha fatto delle dichiarazioni fuoriluogo“.

Zverev, un curriculum pieno di episodi controversi

Ai suoi occhi, la vittoria sarebbe stata un riscatto: «Ci saranno molte persone che cercheranno di togliermi il sorriso dalla faccia-ha detto Zverev– ma sotto questa maschera ho un sorriso smagliante. Probabilmente presto diventerò padre. Tutto va alla grande nella mia vita in questo momento. La gente continua a provarci… ma io continuo a sorridere sotto questa maschera».

Il curriculum di Zverev è pieno di episodi controversi: “che dire della sua squalifica agli Open del Messico del 2022 dopo aver colpito la sedia dell’arbitro con la racchetta? O l’incidente dell’era Covid, in cui promise di auto-isolarsi e fu poi filmato mentre ballava in un bar sulla spiaggia di Monte Carlo? O ancora il piccolo imbroglio sul lancio della monetina durante il quarto di finale di mercoledì?

In un modo o nell’altro, è difficile negare che Zverev attiri le polemiche”.

Ora il tennista tedesco potrebbe conquistare Parigi. “Agli occhi di Zverev, la vittoria di domenica contro Alcaraz – che conduce per 5-4 nei precedenti incontri – significherebbe il riscatto. Ci si chiede, tuttavia, se il resto del mondo sia d’accordo“.

