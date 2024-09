“Una Partita x Stare Insieme”, a Rotondi l’evento benefico con Malagò

Una due giorni (7 e 9 giugno) dell’Acli nel Beneventano dedicata allo sport e alla raccolta fondi per la ricerca contro il tumore al pancreas.

“Una Partita x Stare Insieme“, una quadrangolare di calcio giovanile diretta dall’arbitro internazionale Fabio Maresca, ha chiudere l’evento di beneficienza promossa ed organizzata dal fotografo nazionale US Acli Lello Clemente e dalla “US Acli Benevento” nella persona di Antonio Meola (Presidente Vicario Nazionale) per una raccolta fondi a favore della Onlus “Voglio il Massimo” per la ricerca contro il tumore al pancreas. Una due giorni dedicata allo sport che si chiuderà con il mini torneo in programma il 9 giugno alle 16 allo stadio “Luigi Gallo” di Rotondi (Avellino).

Il calcio al servizio della lotta contro il tumore al pancreas

A partecipare all’evento diversi personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Tra loro anche Peppe Laurato, Salvatore Turco, Enzo Fischetti, Marco Lanzuise (The Must), Mariano Bruno, Luisa Esposito, Salvatore Gisonna e Gaetano De Martino nella veste di presentatore. Prima del fischio di inizio ci sarà un parata di tutte le squadre e la cantante Ersilia Supino canterà l’Inno di Mameli mentre a dare il calcio di inizio sarà l’Arcivescovo Metropolita di Benevento Mons. Felice Accrocca.

La due giorni prenderà il via presso il “Samnium Resort” di Paolisi (Benevento) venerdì prossimo, 7 giugno (ore 17,00), con un interessante convegno sul tema “Sport, rispetto delle regole, aggregazione e socializzazione” al quale prenderanno parte l’arbitro Fabio Maresca, Giovanni Malagò (Presidente del Coni che interverrà da remoto), Antonio Meola, Gianni Improta, Carlo Verna, Clemente Mastella, Aldo Bova, Antonio Falcone e Peppe Laurato.

L’intervento di Malagò

«Bella questa idea della convention come riferimento al valore dello sport, ovviamente inteso come modello di integrazione. Scuole calcio Fabio Maresca, un grande arbitro e a seguito il sette e poi il nove giugno avremo in provincia di Avellino tutta una serie di incontri legati a questo meraviglioso sport. Sono molto legato all’Us Acli, ai vertici. Parliamo di oltre 500 atleti. Vi sono vicino perché questi sono valori che condividiamo in pieno. Viva lo sport, viva l’Italia».

