Sinner, la prima giornata da numero uno: più Play Station, un po’ di Netflix e burraco (Repubblica)

Sinner, la prima giornata da numero uno: più Play Station, un po’ di Netflix e videochiamate. Repubblica, con Paolo Rossi, descrive la giornata dell’azzurro che da lunedì sarà ufficialmente in cima alla classifica Atp.

E lui, Jannik? Beh, dopo essersi stiracchiato più volte, s’è rilassato come solo lui sa fare: ha alzato il livello dei suoi videogiochi alla Playstation, ha visto un po’ di tv su Netflix ed effettuato qualche videochiamata a Sesto. Non si sa se papà Hanspeter, mamma Siglinde e il fratello maggiore Mark domani faranno capolino a Parigi: sono presi dalla festa (organizzata da tempo per il suo ritorno, ma buona per celebrare il n.1) a Sesto, prevista per martedì, e gli ultimi preparativi sono i più rognosi. È per questo che i contatti Sesto-Parigi sono fondamentalmente tenuti da Alex Vittur, ex tennista, manager e amico, che ha informato Jannik dello striscione che a casa sua hanno dedicato alla nuova impresa, ma non solo.