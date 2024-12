Sinner, in quel volto emozionato ci sono tutti i sacrifici di questi anni (VIDEO)

Per pochi secondi, quando lo speaker ha detto che era il primo italiano a diventare numero uno, ha mostrato gli occhi umidi

Sinner, in quel volto emozionato ci sono tutti gli anni di sacrifici.

È stato il momento più bello della giornata. Jannik Sinner è diventato numero uno al mondo mentre stava dominando il bulgaro Dimitrov. Era immerso nella sua concentrazione quando è arrivata la notizia che Novak Djokovic non avrebbe giocato i quarti di finale contro il norvegese Ruud. E di conseguenza l’italiano è diventato numero uno al mondo di tennis. Non era mai accaduto a un tennista azzurro.

E il momento più bello è stato quando, una volta vinto l’incontro, lo speaker del Roland Garros ha annunciato che Sinner è il primo tennista italiano ad arrivare a essere il numero uno del mondo. E mentre lo diceva in inglese, gli occhi di Jannik si sono inumiditi. È durato qualche secondo. È come se Jannik avesse sentito su di sé tutti gli anni di sacrifici. Quando andò via da casa adolescente. E ha imparato a cavarsela da sé. A superare la solitudine emotiva, quella più dura, quasi insopportabile per un ragazzino.

Jannik si è emozionato. Perché in quel momento tutti i sacrifici hanno avuto un senso. È come se li avesse sentito addosso tutti insieme. Come se fosse un Aleph fisico. Poi, è tornato Sinner. E giustamente ha ricordato subito l’infortunio di Djokovic, gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione. Perché è uno sportivo vero. Perché ha un’educazione improntata ai valori dello sport. Sono incardinati dentro di sé. Ciò non significa che non provi emozioni o sentimenti. Sinner è innanzitutto un tennista educato. Che ha profondo rispetto per lo sport, per il tennis, per il pubblico, per l’avversario. E in sostanza per sé stesso.

Quei pochi secondi di occhi umidi spiegano tante cose di uno sportivo che ha dovuto imparare tante cose molto presto. E che da anni lavora per mantenere un equilibrio psicofisico. Oggi è così il professionismo a livello d’eccellenza. Meravigliarsene vuol dire vivere fuori dal mondo.

