Serena: «Non so se Di Lorenzo possa essere di nuovo proposto dopo una prestazione così sotto tono»

A Sky Sport. Quagliarella: «Uno o due cambi forse Spalletti li farà ma non cambierà sistema di gioco».

Aldo Serena a Sky Sport: «Non so se Di Lorenzo possa essere di nuovo proposto dopo una prestazione così sotto tono».

Quagliarella non fa il nome di Di Lorenzo però dice: «Uno o due cambi forse li farà ma non cambierà sistema di gioco. I giocatori non intervengono nel sistema di gioco a meno che non sia l’allenatore a chiedere loro un parere. In genere lo chiede a quei tre quattro giocatori simbolo. A me qualche volta è successo in vecchiaia».

Marco Bucciantini: «Secondo me può cambiare anche sistema di gioco. La Croazia è sempre cresciuta nella ripresa quando uno tra Modric e Brozovic è uscito. Dobbiamo approfittarne, con la Spagna è mancato il ritmo partita».

Italia sottomessa da una Spagna spietata e devastante: Di Lorenzo gridava aiuto in campo (Telegraph)

Come non accorgersi della prova di superiorità calcistica della Spagna e, di riflesso, della pochezza dell’Italia. Il Telegraph di certo si è accorto che la Spagna ha sottomesso l’Italia, Nico Williams ha bullizzato Di Lorenzo. Il punteggio di 1-0 per la Roja potrebbe trarre in inganno ma in realtà non c’è mai stata partita. Per continuare il cammino a Euro 2024, all’Italia resta la Croazia.

Il risultato non rende giustizia al dominio della Spagna

Scrive il Telegraph:

La Spagna ha prodotto l’incredibile cifra di 58 azioni offensive in una notte in cui l’Italia è stata costretta alla sottomissione, un avversario spietato e devastante che sembrava avrebbe potuto resistere fino a tarda notte senza mai stancarsi.

Chiaramente, “ignorare il risultato, ottenuto grazie a un autogol di Riccardo Calafiori che Williams, tra l’altro, ha contribuito a provocare; non ha reso giustizia alla portata del dominio spagnolo o alla maestosità di una prestazione che ha avuto un po’ di tutto, tranne la caterva di gol che la loro superiorità e il loro calcio sublime meritavano. Si trattava di un calcio già visto, quasi un tiki-taka più veloce”.

Nelle fila dell’Italia “solo il portiere italiano, Gianluigi Donnarumma ha impedito alla Roja di ottenere un punteggio da cricket. Un momento la Spagna era paziente ed equilibrata, il momento successivo veloce e furiosa. Trasudavano intelligenza e intensità. A volte sembrava Donnarumma contro Spagna, quando l’Italia crollava sotto la ferocia del calcio avversario. Il povero Di Lorenzo gridava aiuto. Nessuno vorrà essere accoppiato con la Spagna negli ottavi di finale su questa prova.

