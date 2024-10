Alla Bbc: «Tutti vogliono convergere verso il centro, anche uno come Doku nel Belgio, non mette più un cross in area. Ora tutti cercano di fare il gol perfetto».

Wayne Rooney, ex centravanti del Manchester United e dell’Inghilterra, ha commentato le ultime prestazioni della sua nazionale a Euro2024.

Rooney: «Se l’Inghilterra non gioca bene è colpa di Guardiola»

Alla Bbc ha dichiarato:

«L’Inghilterra non sta esprimendo un gioco bello e divertente, anzi… e la colpa è tutta di Pep Guardiola. Squadre come Belgio, Inghilterra e Olanda hanno il problema che tutti vogliono convergere verso il centro. Anche con un giocatore come Doku, che gioca sull’esterno, non va più in profondità e non mette più un cross in area. Il gioco di oggi è molto più posizionale, tutti cercano di segnare il gol perfetto. Penso la colpa sia di Pep Guardiola, è stato lui ad inculcare questo pensiero».

Southgate è vittima di sé stesso, l’ossessione di vincere ha tolto identità all’Inghilterra

“Bello vedere i propri tifosi lanciarti boccali di birra. E per essere onesti, non tutti i tifosi inglesi lanciavano oggetti contro Gareth Southgate mentre si dirigeva verso di loro a Colonia“. Jonathan Liew sul Guardian sta ovviamente parlando del clima piuttosto teso intorno all’Inghilterra. Contro la Slovenia la Nazionale britannica ha rimediato un misero pareggio a reti bianche. Cose che non è affatto piaciuta ai tifosi. Ma Liew ironicamente precisa. Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, “c’è anche chi faceva gestacci. Alcuni fischiavano. Alcuni gli mostravano il pollice verso. La maggior parte era già andata a prendere il tram“.

Southgate allena in un clima a dir poco surreale. Quando si è avvicinato per salutare i tifosi, i suoi applausi sono stati percepiti come una forma di sarcasmo, “come un ciclista che applaude l’automobilista che lo ha appena scaraventato contro il marciapiede“. “Ha sopportato nobilmente l’odio, gli insulti e gli oggetti di plastica lanciati“.

ilnapolista © riproduzione riservata