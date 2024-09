Conte di ritorno da Castel Volturno. De Laurentiis oggi ha lasciato campo libero al nuovo allenatore (LIVE)

De Laurentiis attende il nuovo allenatore in albergo, poi ci sarà la cena dove si parlerà anche di mercato

Il neo tecnico del Napoli Antonio Conte è arrivato in città. Oggi sarà il suo primo giorno al centro sportivo d’allenamento a Castelvolturno. Insieme a lui sono presenti anche il ds Manna e Oriali.

Il primo giorno a Napoli di Conte

Ore 18:15 De Laurentiis in attesa del ritorno di Conte

Antonio Conte è andato via da Castel Volturno alle 18:15. Lo staff di Conte sono già arrivati in albergo. De Laurentiis ha lasciato campo libero al nuovo allenatore, non c’era nel tour a Castel Volturno. Stasera il punto sul mercato a cena. Lo riporta Ugolini, Sky Sport.

Ore 17:30 Arrivano ulteriori aggiornamenti da Napoli e da Castel Volturno, da dove Massimo Ugolini riferisce degli ultimi passi compiuti da Antonio Conte nei panni dell’allenatore del Napoli.

«Giornata intensa che si è aperta con l’arrivo in città di Conte in compagnia del direttore sportivo Manna e buona parte del suo staff. Subito in albergo dove ha pranzato e c’era anche De Laurentiis nell’albergo a fianco. I due forse si sono incontrati per un breve momento. Il presidente è uscito poco fa dal Britannique, evidentemente è in citta per affari da sbrigare. I due si vedranno a cena probabilmente. In questo momento Conte è a Castel Volturno. Con lui c’è il team manager Oriali, c’è il vice Stellini e Elvis Abbruscato senza dimenticare il fratello di Conte, Gianluca. Sono tutti all’interno del centro sportivo, stanno conoscendo tutte le aree del club. Importante anche la conoscenza con il dottor Canonico, il responsabile dell’area medica del Napoli. Passaggi fondamentali per iniziare con il piede giusto».

Ore 15:00 Conte a Castel Volturno: le prime immagini del nuovo allenatore del Napoli nel centro sportivo azzurro (Di Marzio)

Le parole di Ugolini: «Conte è arrivato preceduto da un altro van con tutto lo staff. Il numero uno del club ha pranzato con il suo nuovo allenatore. Prima di Conte sono arrivati tutte le altre persone che lavorano nell’area tecnica e digital del club» .

Ore 14:45 L’Ansa riporta che Conte si sta muovendo verso Castel Volturno. L’allenatore ha lasciato l’albergo dove ha pranzato insieme a Oriale e a Manna.

#Napoli, #Conte lascia l’hotel e va al centro sportivo di Castel Volturno per conoscere le strutture pic.twitter.com/aDRwlnpK00 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 10, 2024

Poco dopo le 14 Antonio #Conte, #Manna e #Oriali hanno lasciato l’hotel per dirigersi a Castel Volturno pic.twitter.com/Fqbi2CuYaw — Ugo (@Ugoc97) June 10, 2024

Ore 12:35 Ugolini da Castelvolturno: «Conte troverà tanti miglioramenti al centro sportivo. Era stato qui l’ultima volta nel 2014. Dovrebbe arrivare dopo pranzo per parlare con lo staff di Castelvolturno».

Ore 11:58 Sky Sport: Il tecnico ha fatto prima tappa in hotel, dove ha raggiunto Stellini e il resto del suo staff. Si è concesso ai selfie con i tifosi.

Ore 11:22 Conte sale sul l’auto che lo porterà a Castelvolturno. Video di Spazio Napoli.

🚨 ANTONIO CONTE È A NAPOLI 🚨 L’allenatore leccese è atterrato a Capodichino ed è pronto a dirigersi per la prima volta a Castel Volturno‼️ Insieme a lui presenti Manna e un’altra figura molto importante che farà parte del suo staff 👀 🎥 @salv_amoroso#Conte #Manna #Napoli pic.twitter.com/HOCFRW0VUs — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) June 10, 2024

Poco prima delle 11 il tecnico è sbarcato all’aeroporto di Capodichino. Le dichiarazioni a Sky Sport: «Sono molto entusiasta».

