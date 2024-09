Primo allenamento dell’Italia a Iserlohn: Raspadori si infortuna in uno scontro di gioco

L’attaccante del Napoli è rimasto a terra per qualche secondo. S’è rialzato ma poi ha chiesto nuovamente l’intervento dello staff medico che gli ha fasciato la coscia destra. Poi ha regolarmente terminato la seduta in campo.

Prima seduta di allenamento in Germania per la Nazionale di Luciano Spalletti che sabato sera esordirà nella fase a gironi di Euro2024 contro l’Albania. Una sfida subito insidiosa, come ha voluto sottolineare anche il presidente della Federcalcio albanese, per cui il c.t. spera di avere da subito tutta La Rosa al completo per partire alla grande.

Importante dunque tenere monitorati gli infortunati.

Nicolò Fagioli titolare contro la Bosnia ha accusato un affaticamento dopo la gara del Castellani e quest’oggi ha svolto lavoro in palestra per poi accomodarsi in panchina e assistere agli ultimi venti minuti di allenamento dei suoi compagni di squadra.

Per quanto riguarda gli azzurri del Napoli Giacomo Raspadori, impegnato oggi in uno scontro di gioco, è rimasto a terra per qualche secondo. S’è successivamente rialzato ma in un secondo momento ha chiesto nuovamente l’intervento dello staff medico che gli ha fasciato la coscia destra. Poi ha regolarmente terminato la seduta in campo. È tornato in gruppo Alex Meret, portiere che ha definitivamente smaltito l’infortunio accusato prima del test contro l’Under 20.

Ancora in dubbio le condizioni di Davide Frattesi che oggi ha provato ad allenarsi con i compagni, ma ha poi lasciato il terreno di gioco prima della partitella.

È tornato in campo Nicolò Barella che, non s’è limitato esclusivamente alla palestra, ma ha effettuato un differenziato in gruppo. Adesso è corsa contro il tempo e se domani – a tre giorni dalla gara contro l’Albania – Barella aumenterà i carichi di lavoro tornando a lavorare anche con la squadra allora ci saranno buone possibilità di vederlo in campo.

