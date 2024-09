Premier League, i club hanno votato per tenere il Var (Bbc)

Il comunicato precisa che: “È stato concordato che dovrebbero essere fatti dei miglioramenti a beneficio del gioco e dei tifosi”

Oggi si è tenuta l’assemblea durante la quale i club di Premier hanno votato per decidere se abolire o meno il Var. La sentenza ha stabilito che continuerà ad essere utilizzato.

La Bbc riporta un comunicato della Premier sulla decisione:

In un comunicato si legge: “I club della Premier League oggi hanno votato a favore della continuazione della gestione del Var in Premier League. Sebbene il Var porti a prendere decisioni più accurate, è stato concordato che dovrebbero essere fatti dei miglioramenti a beneficio del gioco e dei tifosi“.

La Bbc con il reporter Dan Roan svela che la sentenza è stata netta: “Mi è stato detto che il voto della Premier League è stato di 19 a 1 a favore del mantenimento del Var. Nessun altro club ha sostenuto la proposta dei Wolves“.

Var al voto, chi l’ha chiesto e perché

È stato il Wolverhampton a fare richiesta per prendere questa decisione durante l’assemblea.

La Bbc scrive:

club della Premier League voteranno se eliminare il Var dalla prossima stagione durante l’assemblea generale annuale del mese prossimo.

I Wolves hanno presentato formalmente una risoluzione alla Premier League che porterà ad una votazione quando i 20 club membri si incontreranno ad Harrogate il 6 giugno.

Il club ha affermato che il Var è stato introdotto “in buona fede” ma ha portato a “numerose conseguenze negative non intenzionali che stanno danneggiando il rapporto tra tifosi e calcio”.

Il Var è stato introdotto nel 2019 per supportare gli arbitri in campo nelle decisioni chiave delle partite, ma in questa stagione si sono verificati numerosi episodi controversi.

“Il prezzo che stiamo pagando per un piccolo aumento della precisione è in contrasto con lo spirito del nostro gioco“, si legge in una dichiarazione dei Wolves.

