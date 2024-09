Politano, c’è l’interesse della Roma: De Rossi sta trattando con l’ala del Napoli (Giordano)

Al momento è solo un interesse e non c’è stata un’offerta concreta.

La Roma è interessata a Matteo Politano del Napoli. Lo riporta il giornalista Marco Giordano.

Roma interessata a Politano

Il tecnico Daniele De Rossi sta trattando personalmente per convincere l’ala azzurra a firmare con i giallorossi. Al momento, però, è solo un interesse. Nessuna offerta concreta.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Confermato l’interesse della @OfficialASRoma per Matteo #Politano Si sta muovendo #DeRossi in prima persona. Giusto ribadire che, per ora, non ci sono trattative in essere: solo certificato l’interesse forte del tecnico giallorosso Tutti i… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) June 5, 2024

