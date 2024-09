Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Dal 22 al 24 novembre nei padiglioni 4, 5 e 6 verranno organizzate partite di padel (anche con ex calciatori di Serie A), eventi e conferenze legate al fitness e al wellness

Padelness è la prima fiera italiana del padel e del fitness alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 22 al 24 novembre. Si tratta di un progetto che unisce il padel e il fitness e si propone come un’opportunità per promuovere uno stile di vita orientato al benessere e allo sport.

Padelness: oggi la presentazione a Palazzo San Giacomo

Formazione, sana competizione, inclusione, sostenibilità e prevenzione sono i valori alla basse dell’evento che per tre giorni, proporrà partite di padel, energizzanti sessioni di fitness e momenti dedicati al benessere. Il progetto è stato ideato e realizzato da Eventi in Mostra Srl, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Napoli – Assessorato al Turismo e alle Attività produttive e il patrocino di Regione Campania, Coni Campania, che ha inserito Padelness tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Ussi Campania, Sindacato Unitario Giornalisti Campania, Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute e associazione Side by Side – Value through diversity.

Oggi la presentazione dell’evento a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta, dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dall’assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, dall’assessore comunale allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante, dal consigliere delegato Mostra d’Oltremare Maria Caputo, dal direttore Business Alta Velocità di Trenitalia Pietro Diamantini, dagli ideatori e organizzatori di Padelness Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco.

L’evento alla Mostra d’Oltremare: tre padiglioni per padel, fitness e conferenze

Per l’occasione Reves Padel & Pickleball ha realizzato racchette personalizzate per le istituzioni. Padelness è un esempio virtuoso di turismo sportivo con un main partner di prestigio come Frecciarossa che promuoverà la tre giorni in programma alla Mostra d’Oltremare, attraverso una campagna dinamica a bordo dei treni e nelle stazioni di tutta Italia e, con l’offerta speciale eventi, concederà ai viaggiatori in arrivo a Napoli per Padelness, una percentuale di sconto fino

all’80% sul prezzo base del biglietto per Le Frecce.

Padelness occuperà i padiglioni 4, 5 e 6 della Mostra d’Oltremare e, in altri spazi, saranno allestite zone relax e intrattenimento. Nel padiglione 4, dedicato al fitness e al wellness, saranno allestiti un palco fitness musicale e un

palco tone & olistic e chi arriverà a Padelness potrà scegliere di allenarsi e di seguire lezioni con alcuni dei più importanti presenter nazionali e internazionali. Nel padiglione 5, dedicato al BtoC, saranno allestiti due campi di padel, di cui uno Frecciarossa, dotato di spalti per assistere a partite, tornei ed esibizioni. Nel campo centrale si svolgeranno

tornei di padel tra ex calciatori di serie A, in collaborazione con l’azienda X3 Por Tres; tornei amatoriali, come quello di ipadelovers, nota realtà locale di appassionati del padel; partite esibizioni tra vip e campioni di padel e le semifinali e finali degli Open maschili e femminili di tutte le categorie, organizzati da Salvatore Caserta. Nell’altro campo si svolgeranno i quarti di finale degli Open maschili e femminili di tutte le categorie.

Nel padiglione 6, dedicato al BtoB, ci saranno tre campi di padel. Un campo sarà interamente dedicato a lezioni e clinic con maestri italiani, spagnoli e argentini. Le clinic avranno la durata di 60 minuti ciascuna (per un massimo di 4 partecipanti) e l’unicità di essere composte dalla presenza di un personal trainer, che si occuperà del warm up; di un maestro di padel, che svolgerà la parte centrale della lezione sul campo; e di un operatore specializzato in pilates/posturologia per la fase di stretching post allenamento.

Padelness proporrà inoltre un calendario di convegni e conferenze con cui verranno esplorate tematiche dal punto di vista imprenditoriale, finanziario e manageriale. In programma anche convegni che i temi “Il Made in Italy”, “La giusta preparazione atletica e mentale”, “La nutrizione e l’integrazione sportiva”, “Fisioterapia: cura o prevenzione”, “L’inclusione: tra agonisti e dilettanti”, “Lo sport: la giusta medicina per tutti”. Nell’area convegni, il Sindacato Unitario Giornalisti Campania e USSI Campania organizzeranno corsi sul giornalismo sportivo con crediti formativi.

