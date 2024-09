Osimhen resterà a Napoli? Lo snobba anche il Chelsea che cerca Beier dell’Hoffenheim

Mollato dall’Arsenal, anche il Chelsea cerca altro: il 21enne tedesco. Il contratto sta diventando una prigione.

Osimhen resterà a Napoli? Lo snobba anche il Chelsea che cerca il 21enne Beier.

A scrivere dell’interessamento del Chelsea per l’attaccante dell’Hoffenheim è l’esperto di tedesco di calciomercato Florian Plettenberg. Scrive su X:

Il Chelsea mostra un interesse concreto per Maximilian #Beier! Il Chelsea ha raccolto informazioni sul 21enne attaccante dell’Hoffenheim negli ultimi giorni. Beier ha una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro. Ha segnato 16 gol e servito 3 assist in questa stagione della Bundesliga. Per lui spingono diverse squadre della Premier League. Anche il Leverkusen lo ha nella sua lista. Vuole lasciare l’Hoffenheim solo in caso di effettivo miglioramento. Il Chelsea in questo momento non è in pole position.

🔵🆕 Chelsea with a concrete interest in Maximilian #Beier! #CFC have gathered information about the 21 y/o top striker from Hoffenheim in recent days! ▫️Beier, with a release clause of around €30m + salary and signing fees. 16 goals and 3 assists this Bundesliga season.… pic.twitter.com/9IUdSGz1Jn — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 22, 2024

Osimhen perde anche l’Arsenal. Se nulla cambia, tra venti giorni partirà per Dimaro (Corsport)

Scrive Fabio Mandarini:

Anche il Napoli, come Osimhen, resta in attesa: va da sé che la cessione di Victor stapperebbe il mercato come una bottiglia di ottimo champagne d’annata, ma nel frattempo tra il 9 e il 10 c’è il raduno e l’11 si parte per Dimaro. Se nulla cambierà, tra una ventina di giorni in Val di Sole ci sarà anche Victor a sudare con Conte.

L’Arsenal ha virato su Gyökores, bye bye Osimhen

L’Arsenal, fino a poco fa in corsa per Osimhen, avrebbe deciso di accelerare per Viktor Gyökores il centravanti svedese dello Sporting Lisbona che piaceva anche ad Antonio Conte. Dal Portogallo raccontano che i Gunners stanno lavorando all’operazione, che dopo aver perso Sesko avrebbe scelto definitivamente di puntare su di lui, 26 anni compiuti il 4 giugno (coetaneo di Osi praticamente) e costi meno esosi. Ovvero: ha una clausola da 100 milioni contro i 130 di Victor e un ingaggio di partenza neanche lontanamente paragonabile ai circa dieci milioni di Victor.

Victor, l’Arabia Saudita non lo vuole più. Il procuratore sta disperatamente cercando una squadra (4 giorni fa)

Secondo quanto riporta Marco Giordano, giornalista che segue da vicino il calciomercato del Napoli, il fratello di Osimhen e gli uomini vicini a lui preferirebbero vedere l’attaccante al Psg. L’agente del nigeriano, Roberto Calende, lavora però per trovare una squadra in Inghilterra. La Premier infatti rimane il sogno di Victor. Ci sono invece pochissime possibilità invece di vederlo la prossima stagione in Arabia Saudita.

