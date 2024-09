De Laurentiis sarà irremovibile sulla clausola di Osimhen? Troppo pesante il suo ingaggio per il Napoli (Sky)

Zero offerte per Osimhen, Kvara rimane incedibile? «Difficile pensare con il suo ingaggio possa restare a Napoli. Nella logica degli equilibri interni, c’è una differenza sostanziale»

Ma se Osimhen rimane, Kvara rimane incedibile? Sky si pone la domande che molti tifosi si stano ponendo in questo momento. Il nigeriano non riceve offerte. Il Psg si è detto “non interessato”, il Chelsea idem. Ci si chiede se ci sia il rischio che Victor possa rimanere e questo poi spinga Kvara ad andare via nonostante le direttive di Conte, ufficialmente nuovo allenatore del Napoli. La riposta alla domanda la fornisce di Massimo Ugolini, inviato Sky Sport in questo momento a Roma.

L’ingaggio di Osimhen è troppo pesante per il Napoli

Le parole di Ugolini:

«Difficile pensare che Osimhen con l’ingaggio che ha possa restare il prossimo anno a Napoli. Il peso dell’ingaggio sul club è importante. Nella logica degli equilibri interni, è un ingaggio che marca una differenza sostanziale, eccessiva rispetto agli altri giocatori. Kvara non è un problema ma una questione da risolvere. De Laurentiis e Conte lo vogliono far rimanere a Napoli e quindi il contratto va adeguato e prolungato. Poi c’è la questione Di Lorenzo, un altro punto su cui Conte dovrà mettere la testa considerando le frizioni con la piazza. Due, tre situazioni da sistemare. Quello che sposta non è tanto la clausola ma l’ingaggio di Osimhen. Si cercherà una soluzione. Non so se il presidente sarà irremovibile sul costo della clausola ma dieci milioni netti sono tanti».

Conte ripartirà per Torino nel pomeriggio (Sky)

Poi su Conte, Ugolini ha dichiarato:

«Verrebbe da dire finalmente. Alle 11:45 il tweet presidenziale. La firma sul contratto che legherà Conte al Napoli per i prossimi tre anni. È ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. L’ha definito un top coach la persona giusta per rilanciare il Napoli. Le prime dichiarazioni: “Sono orgoglioso e felice di sedere sulla panchina prestigiosa di un grande club. Farò di tutto per far crescere la squadra e la società”. Inizia ufficialmente la sua avventura a Napoli. Ripartirà per Torino nel pomeriggio. Non andrà a Napoli a visitare Castel Volturno. Il giorno della presentazione non è ancora ufficiale, verosimilmente la prossima settimana. Sul dove: Palazzo Reale, il teatro San Carlo. Sarà uno spettacolo. Quel che più conta è la sigla sul contratto triennale».

