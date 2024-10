Osimhen, il Manchester United ha offerto al Napoli soldi più Hojlund. Il Napoli ha detto no (Repubblica)

Nella giornata di ieri lo United ha avuto un contatto diretto con il procuratore di Zirzkee. Con il Milan manca l’accordo per le commissioni.

Repubblica riferisce del continuo interesse del Manchester Unite per Osimhen. I Red Devils però hanno anche avuto un contatto con l’agente di Zirkzee che ha scelto il Milan. Il mercato degli attaccanti partirà dopo che il Napoli avrà venduto il nigeriano. De Laurentiis ha già rifiutato una prima offerta dallo United.

Lo United attento a Osimhen e Zirkzee

Scrive Repubblica:

Come deciso da tempo, Victor Osimhen lascerà il Napoli in questa sessione di mercato. Sull’attaccante nigeriano è sempre forte l’attenzione di Psg e Chelsea, ma anche il Manchester United continua a monitorare la sua situazione. Nella giornata di ieri, però, lo United ha avuto un contatto diretto con il procuratore di Joshua Zirzkee. Summit che è servito al club inglese a capire il costo dell’operazione, tra ingaggio, commissioni e clausola da pagare al Bologna. L’attaccante olandese ha scelto il Milan, ma va trovato l’accordo per le commissioni, cosa che al momento frena la trattativa. Nei mesi scorsi, lo United ha provato a convincere il Napoli per Osimhen, offrendo soldi più il cartellino di Rasmus Hojlund. Proposta che potrebbe essere ripresentata, ma l’obiettivo di Antonio Conte resta Romelu Lukaku. Il mercato in attacco del Napoli partirà dopo la cessione di Osimhen, con tanti nomi proposti ma con un solo grande obiettivo: il goleador belga.

Mancano le offerte per venderlo. Se resta sarà compito di Conte sollecitarlo (Corsport)

Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport scrive del Napoli, elogiando la grande capacità di andare avanti con i conti in ordine e il grande sforzo fatto quest’anno per la ricostruzione della squadra, dopo un anno fallimentare, con l’arrivo di Antonio Conte

“La vittoria non sarà raggiungibile presto, ma tecnico e squadra lavorando duramente possono gettare le basi solide per puntare stabilmente in alto”.

Oltre a Di Lorenzo e Kvara però c’è un altro problema che assilla il Napoli in questo momento.

“C’é un problema. Osimhen in uscita, ma fermo per mancanza di richieste. Fin quando il Napoli può aspettare per puntare alla sostituzione? Se il nigeriano dovesse rimanere, sarà compito di Conte, che ne ha le capacità, di sollecitarne e ottenerne la massima partecipazione. Ecco la prova del nove per Conte. Sul destino di Osimhen ruota il futuro offensivo del Napoli“.

