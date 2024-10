Non è l’Italia del Mondiale 2006, gli Azzurri hanno giocato praticamente quasi sempre in trasferta (CorSport)

Manca il 12esimo uomo. Per ora non è andata come Buffon aveva previsto (o sperava). Contro la Croazia meno di 4mila tifosi contro 15mila croati. Previsti circa 20mila svizzeri sabato

L’Italia di Spalletti, nonostante tutti i ringraziamenti e le esortazioni a tifare in modo incondizionato, di fatto è sola. Rispetto al 2006 c’è un abisso. Lo ha detto anche Buffon a inizio avventura, sicuro che l’Italia avrebbe giocato “in casa” anche a questo Europeo. Dati alla mano, non è così. Lo scrive il CorSport.

L’Italia gioca da sola, il 12esimo uomo non c’è

Scrive il Corriere dello Sport:

“Buffon, all’inizio di questa spedizione, come capo delegazione aveva ancora negli occhi quelle immagini: «Nel 2006 avevamo la sensazione di giocare in casa e anche adesso sono convinto sarà così» aveva detto i primi giorni di ritiro a Iserlohn. Purtroppo, per ora è andata in maniera diversa. E le previsioni non sembrano essere incoraggianti“.

“All’Olympiastadion di Berlino, sabato, al momento sono già previsti circa 20mila tifosi della Svizzera, che come Federazione ha una quota-biglietti di 6mila unità (la stessa riservata all’Italia)”.

E ancora:

“L’Italia ha giocato praticamente quasi sempre in trasferta. Clamoroso il divario all’esordio a Dortmund contro l’Albania, che ha potuto contare su quasi 35mila tifosi (il Signal Iduna Park aveva una capienza di 60mila posti). E se con la Spagna è andata leggermente meglio (meno netto lo squilibrio, comunque sempre a favore degli spagnoli), con la Veltins Arena di Gelsenkirchen ammutolita più dalla prova degli azzurri che dalla sfida sugli spalti, alla Red Bull Arena di Lipsia la differenza è stata netta. I dati della Uefa sui biglietti venduti può dare il senso: non essendo nominativi, il sistema prevede solo la “dichiarazione di tifo” al momento dell’acquisto, ma abbiamo visto (anche nelle partite precedenti) molti tifosi avversari nei settori riservati agli italiani. Ebbene, a Lipsia c’erano 15mila tifosi croati contro meno di 4mila tifosi azzurri, almeno quelli “dichiarati”. Una differenza enorme”.

