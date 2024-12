Non è ancora finita tra Modric e il Real Madrid: rinnovo fino al 2025 (Di Marzio)

Settimana prossima l’annuncio ufficiale. Questa sera il croato potrebbe agganciare Gento tra i calciatori che hanno vinto più Coppe dei Campioni, ovvero 6.

Luka Modric ha deciso di estendere il proprio contratto con il Real Madrid (in scadenza il 3o giugno) fino al 2025. Lo ha riportato Gianluca di Marzio sul suo sito.

Modric rinnova il contratto con il Real Madrid

Il giornalista scrive:

L’annuncio ufficiale arriverà la prossima settimana. Dopo le tante voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, il centrocampista, ex Pallone d’Oro, ha firmato un contratto che lo legherà ai Blancos per un altro anno, fino al 30 giugno 2025. La notizia è arrivata proprio il giorno della finale di Champions League. Insieme a Carvajal e Kroos, Modric potrebbe agganciare questa sera Gento tra i calciatori che hanno vinto più Coppe dei Campioni, arrivando a quota 6.

La Dinamo Zagabria voleva convincerlo a tornare in patria con una trovata originale

Il presidente Zajec ha acquistato una pagina di Marca dove è raffigurato il retro della maglia del club croato e il numero 10 con scritto Modric.

Il Messaggio è chiaro: “Unisciti a noi! Ha senso, tutto il senso possibile del mondo”.

Il quotidiano riporta:

Il presidente vuole scommettere sul ritorno in patria. Modric è arrivato al club di Zagabria quando aveva solo 16 anni. Dopo due prestiti, nel 2004 è entrato a far parte della prima squadra, dove ha trascorso quattro stagioni e con cui ha vinto sei titoli. Da lì si è trasferito al Tottenham per altre quattro stagioni, prima di arrivare nel 2012 al Real Madrid. Il cenno nostalgico della Dinamo Zagabria sembra avere meno possibilità di diventare realtà. E’ stato scelto il quotidiano Marca per l’iniziativa poiché nel maggio 2022, il giocatore ha ricevuto un riconoscimento da parte del quotidiano.

