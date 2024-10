Modric, il presidente della Dinamo Zagabria compra una pagina di giornale per lui per convincerlo a tornare

La foto del retro della maglia è stata esposta sul quotidiano spagnolo Marca. Il croato non ha ancora deciso sul suo futuro.

Il futuro di Luka Modric è ancora incerto. E intanto, il presidente della Dinamo Zagabria Velimir Zajec sogna di riportarlo in patria. Per convincerlo, ha ideato una curiosa proposta al centrocampista del Real Madrid.

Zajec compra una pagina di Marca per convincere Modric a tornare in Croazia

Zajec ha acquistato una pagina di Marca dove è raffigurato il retro della maglia del club croato e il numero 10 con scritto Modric.

Il Messaggio è chiaro: “Unisciti a noi! Ha senso, tutto il senso possibile del mondo”

Modric ha mosso i primi passi ad alti livelli proprio con la squadra di Zagabria prima di spiccare il volo nei top club europei tra Tottenham e Real Madrid

Il quotidiano riporta:

Il presidente vuole scommettere sul ritorno in patria. Modric è arrivato al club di Zagabria quando aveva solo 16 anni. Dopo due prestiti, nel 2004 è entrato a far parte della prima squadra, dove ha trascorso quattro stagioni e con cui ha vinto sei titoli. Da lì si è trasferito al Tottenham per altre quattro stagioni, prima di arrivare nel 2012 al Real Madrid. Nonostante il gesto della Dinamo Zagabria, Luka Modric continua a pensare al suo futuro.

Non esclude di rimanere ai blancos, ma dall’altra parte, le offerte succulente del calcio saudita continuano ad arrivare, senza dimenticare la possibilità della Mls: a tutte queste opzioni si affianca ora quella della Dinamo Zagabria, con un cenno nostalgico che, al momento, sembra avere meno possibilità di diventare realtà. E’ stato scelto il quotidiano Marca per l’iniziativa poiché nel maggio 2022, il giocatore ha ricevuto un riconoscimento da parte del quotidiano.

Il tecnico italiano apprezza molto la sua qualità come giocatore e anche come futuro allenatore. Vuole che Luka inizi a lavorare sul suo staff per la stagione 2024/25 se deciderà di ritirarsi. Al momento, Modric non ha preso alcuna decisione sul suo futuro. Il centrocampista sta cercando di finire la stagione nel migliore dei modi e dimostrare il suo valore al Real Madrid in ogni occasione in cui viene schierato. C’è all’orizzonte anche l’Europeo con la Croazia.

