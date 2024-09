Nadal: «Ho pensato al ritiro, non mi divertivo più in campo. Ora ho ritrovato il piacere di giocare»

A L’Equipe: «Voglio darmi la possibilità di vedere se il mio fisico rimane a questo livello o se le cose ricominceranno ad andare male»

Nadal, intervistato dall’Equipe, ha raccontato della sua preparazione per le Olimpiadi e di come si è preparato a tornare in campo dopo lo stop a gennaio.

È stato difficile perdere i set in allenamento con i giovani della sua accademia?

«No! Ci sono abituato, non è un problema. Quando ho vinto molti tornei, ho anche perso molti set di allenamento contro di loro. Un conto è perderli perché è difficile concentrarsi giorno per giorno quando si è a casa. Un’altra cosa è quando sei in pessime condizioni fisiche e questo ovviamente si ripercuote sul tuo tennis. Sono situazioni completamente diverse, ma ho cercato di rimanere positivo negli ultimi mesi».

Hai mai pensato di terminare la tua carriera?

«Sì, certo che l’ho fatto. In diverse occasioni (non dice quando). Avevo problemi ricorrenti, non riuscivo ad allenarmi, non mi divertivo più. Quando non mi diverto, quando sono troppo limitato fisicamente, perde di significato la mia vita quotidiana. E ancora di più quando hai quasi 38 anni, una famiglia e una carriera come la mia. Ma ho sempre avuto al mio fianco persone che mi hanno aiutato, sia la mia famiglia che la mia squadra. E sono sempre riuscito a trovare stabilità».

Non era mai arrivato al Roland Garros così presto. È stata una sensazione strana?

«Volevo davvero venire a Parigi per allenarmi, ne avevo bisogno. Credo che mi abbia aiutato a concentrarmi su ciò che dovevo fare. Quando si esce da un periodo difficile, essere al Roland Garros ti dà un’energia in più. La mia settimana di allenamento è stata fantastica. Naturalmente, lo sport si basa sui risultati. Ma io do importanza anche ad altre cose, ed è stata una settimana in cui mi sono davvero divertito a giocare a tennis, sfruttando ogni momento senza imbarazzo. La forma in cui ero la settimana prima dell’Open di Francia è la forma in cui avrei voluto essere prima di Monte Carlo. Se fosse stato così, avrei potuto sognare qualcosa di molto diverso. Ma purtroppo non è successo».

E per il ritiro, a che punto si sente?

«Non ho mai preso una decisione in fretta e furia e non lo farò nemmeno questa volta. Il modo in cui mi sono sentito nelle ultime settimane mi ha portato a voler sperimentare un po’ di più, per vedere cosa può succedere. Sento di essere tornato a godermi il gioco e a divertirmi. Voglio darmi la possibilità di vedere se il mio fisico rimane a questo livello o se è solo un momento passeggero e le cose ricominciano ad andare male. Mi sto dando tempo per vedere come mi sento dopo le Olimpiadi, e poi vedremo cosa succederà e quali decisioni prenderò».

Ti preparerai in modo specifico per il doppio?

«No, mi sto allenando per cercare di essere pronto per il singolo. Voglio giocare ad alto livello in singolare e so che se riuscirò a farlo, sarò in grado di giocare ad un buon livello anche in doppio. È quello che ho sempre fatto: quando ho giocato bene in singolare, ho giocato bene anche in doppio».

