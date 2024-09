Mourinho sceglie il Fenerbahçe e si dimostra un talento nell’arte del contropiede (L’Equipe)

Un club che non vince titoli da dieci anni non può ferire il suo ego. Sono tutti felici che non abbia scelto i soldi dell’Arabia, ma prende comunque 10 milioni all’anno.

José Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahçe. Il tecnico, dopo l’addio alla Roma, ha deciso di sposare il progetto del club turco anche se non è un top club, o comunque non fa parte di uno dei top 5 campionati.

Mourinho è un talento nell’arte del contropiede

L’Equipe scrive sulla sua nuova avventura:

Che lo adoriamo o no, dobbiamo riconoscere un certo talento in José Mourinho nell’arte del contropiede. Dalla sua partenza dalla Roma a gennaio, molti in Portogallo si aspettavano di vederlo in Arabia. Ma il tecnico ha sorpreso tutti firmando un biennale con il Fenerbahçe, club che non vince titoli da dieci anni. Una squadra che non poteva ferire l’ego dello Special One. Il tradizionale benvenuto in aeroporto domenica pomeriggio, poi una partenza in elicottero per firmare il suo contratto e una presentazione all’indomani davanti a migliaia di tifosi allo stadio Sukru Saracoglu, per non parlare delle 250.000 persone che lo hanno visto su Youtube.

I tifosi e il presidente Ali Koç hanno sostenuto che se il signor Mourinho avesse preferito i soldi, sarebbe andato in Arabia Saudita; mentre, la stampa turca menziona di continuo uno stipendio di 10 milioni all’anno esclusi i bonus con il Fenerbahçe. Questa prima esperienza al di fuori dei grandi campionati dal suo addio al Porto sarà l’inizio di una nuova era o un declino? O è una bella parentesi in attesa di sedersi sulla panchina della Nazionale portoghese?

«Vi ringrazio per l’amore che mi state dimostrando da quando sono l’allenatore del Fenerbahce. Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso anche prima delle vittorie. È una grande responsabilità e prometto che da ora sarò nella vostra famiglia: questa maglia sarà la mia pelle. Voglio giocare per voi, che siete l’anima del club. Ho capito le idee e i progetti del presidente: voglio essere il vostro allenatore. Voglio lavorare per il calcio turco, per il campionato turco, per migliorarlo. Ma la cosa più importante per me sarà il Fenerbahce. E per finire voglio dirvi che dal momento in cui firmerò il contratto, i vostri sogni diventeranno i miei sogni».

