Con la sua partenza il Milan incasserebbe una somma che si avvicina ai dieci milioni: potrà servire alla costruzione del nuovo attacco

Milan, la vendita di Origi porterebbe soldi per prendere Lukaku (Gazzetta)

Lukaku è uno degli obiettivi di mercato del Napoli, ma su di lui c’è anche il Milan che potrebbe essere avvantaggiato dalla vendita di Origi.

La Gazzetta dello Sport scrive:

Un nuovo assist in favore del Milan può arrivare ora che Origi è tornato ma già pronto a rifare le valigie. Un assist con cui servire il club e il connazionale Lukaku, che potrebbero così segnare il primo colpo del mercato: Romelu in rossonero. La palla è tra i piedi di Origi e potrà farne buon uso accettando una delle offerte in arrivo dalla Turchia: con la partenza dell’ex Liverpool il Milan risparmierebbe sull’ingaggio e incasserebbe dalla vendita del cartellino. Una somma che si avvicina ai dieci milioni: Divock ha un contratto rossonero valido ancora per due anni a quattro milioni netti a stagione. Il resto lo farebbe la quota che la dirigenza riuscirà a ottenere dalla trattativa. Cifra che in ogni caso andrà ad aggiungersi al budget mercato, già consistente: il motto societario è «tutti i ricavi generati dalla squadra verranno reinvestiti sulla squadra».

Lukaku, il Chelsea si oppone al prestito

In questo caso resterebbe tutto concentrato sull’attacco: la partenza di Origi, in realtà mai davvero utile alla fase offensiva rossonera, potrà servire alla costruzione del nuovo reparto. E sempre sotto la stessa bandiera: dal belga Origi al connazionale Lukaku, attualmente impegnato agli Europei. (…) L’opposizione del Chelsea al prestito, chiusura che inevitabilmente allungherà i tempi dell’affare, e la corte del Napoli di Conte – oggi bloccato dalla mancata cessione di Osimhen – sono gli altri ostacoli principali. La trattativa potrebbe richiedere i supplementari specie se il Milan insisterà sul prestito: per il Chelsea resta un’opzione considerabile soltanto a fine mercato. Nel frattempo il prezzo è di 25-30 milioni, cifra che resta comunque alla portata: rispetto a Sesko o Santiago Gimenez, Lukaku arriverebbe in saldo. Diversa però è la strategia: il Milan avrebbe investito su un giovane centravanti da valorizzare in rossonero. Con Romelu, 31 anni, andrebbe sull’usato sicuro.

I rapporti con il Chelsea sono ottimi dopo estati di affari sull’asse Londra-Milano: Giroud nel 2021, Pulisic e LoftusCheek un anno fa. Per questo, prestito o no, il Milan cercherà comunque uno sconto ulteriore. L’altra trattativa andrà fatta sullo stipendio: nell’ultima stagione alla Roma Lukaku ha guadagnato 7 milioni e mezzo, compenso che supera quello rossonero di Rafa Leao, il più pagato della squadra.

ilnapolista © riproduzione riservata