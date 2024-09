Laporta stronca Xavi: «Con lui poca disciplina e giocatori fisicamente impreparati»

Lo riporta As. Laporta percepì la famosa conferenza di Xavi come un tradimento. «Flick farà uno sforzo per professionalizzare ulteriormente la squadra»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ieri è intervenuto ai canali ufficiale del club per spiegare ai propri tifosi la rottura del rapporto professionale con Xavi. Il tecnico era stato confermato dopo l’accordo sul suo addio anticipato. Ma prima che la stagione volgesse al termina, un altro dietro front. Xavi e Laporto avevano trovato l’accordo per continuare insieme fino almeno alla fine del contratto. Dopo questa decisione, Xavi durante una delle ultime conferenze stampa, pronuncio alcune frasi che il presidente non gradito. Da qui l’esonero e la chiamata di Flick.

La conferenza di Xavi fu quasi come un tradimento per Laporta

As riporta le parole usate da Laporta nell’ultima intervista ai canali ufficiali del Barcellona. Il presidente ha parlato della “famosa conferenza stampa prima della partita contro l’Almería in cui Xavi alzò bandiera bianca con il Real Madrid («i tifosi devono sapere che siamo in una situazione molto difficile»)“. Quella dichiarazione “fu considerata quasi come un tradimento, poiché in precedenza l’allenatore aveva assicurato che avrebbe potuto lottare con questo Barça in tutte le competizioni“. Laporta ha aggiunto che “il tecnico aveva iniziato a chiedere alcune modifiche “sostanziali” di cui, inizialmente, con Deco non avevano assolutamente parlato“.

Ma Laporta è andato oltre. “Ha attaccato il lavoro specifico dell’allenatore e dei suoi assistenti. Da un lato ha parlato della necessità di «migliorare la disciplina interna», un chiaro attacco alla gestione dello spogliatoio. Poi ha attaccato anche la preparazione fisica. «I giocatori dovevano essere più preparati sotto questo aspetto». E ha denunciato che la squadra subiva la sconfitta al 60esimo minuto di ogni partita. «Flick farà uno sforzo per professionalizzare ulteriormente la squadra. Prepara molto bene i suoi giocatori, anche quelli che non giocano», ha concluso Laporta“.

