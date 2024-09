Kvaratskhelia, lo scorso anno ha guadagnato meno della metà di Demme (Tuttosport)

È tra i 4-5 calciatori meno pagati della rosa del Napoli, nonostante sia stato l’anno scorso tra gli artefici principali dello scudetto

Kvaratskhelia, lo scorso anno ha guadagnato meno della metà di Demme. Lo scrive Tuttosport con Nicolò Schira.

A voler fortemente l’esterno offensivo classe 2001 è Luis Enrique, rimasto stregato dalle giocate del georgiano e convinto che possa diventare un top player. Tanto che la società francese ha messo sul piatto un quinquennale da 9 milioni a stagione più un ricco bonus alla firma per incassare il sì di Khvicha. Difficile resistere di fronte a certe offerte. A maggior ragione se da oltre un anno sei in attesa del rinnovo e relativo aumento dell’ingaggio. Kvaratskhelia, infatti, è tra i 4-5 calciatori meno pagati della rosa del Napoli, nonostante sia stato l’anno scorso tra gli artefici principali dello scudetto. Kvara percepisce appena 1,4 milioni: meno della metà di quanto guadagnava una riserva come Demme nel torneo appena concluso. In più – mentre il suo prolungamento stentava a decollare – il georgiano ha visto Osimhen ricevere un nuovo stipendio da 10 milioni più bonus. Da qui il mal di pancia del classe 2001 e la tentazione crescente di andare al Psg.

Kvaratskhelia, Napoli profondamente irritato. Potrebbe restare a lungo con lo stipendio attuale (1,4 milioni)

Lo scrive il giornalista Marco Giordano su X.

+++Aggiornamento

+++ Il tweet del club di questa notte svela la profonda irritazione per le parole di dell’agente Jugeli e del padre Badri. Il Napoli è pronto al braccio di ferro: le frasi di procuratore e papà non sono tese all’ottenimento di un rinnovo migliore ma ad una cessione che il Napoli, ad oggi, non vuole assolutamente accettare. Le parole vengono considerate, all’interno del club, esternazioni fuori luogo e si paventa già un braccio di ferro: Kvara potrebbe restare anche con lo stipendio attuale per tanto tempo…

Il Napoli è pronto al braccio di ferro: le frasi di procuratore e papà non sono tese all’ottenimento di un rinnovo migliore ma ad… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) June 17, 2024

