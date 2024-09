Il Chelsea vicino a David. Osimhen vede la Premier League sfumare piano piano (Tmw)

Il canadese potrebbe trasferirsi al Chelsea. Nei giorni scorsi ci sono stati degli approcci formali con i rappresentanti dell’attaccante canadese

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Chelsea è vicino all’acquisto di Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Se l’affare dovesse concludersi, per Osimhen si chiuderebbe la possibilità di andare al Chelsea, sua destinazione preferita. Non è infatti un mistero che l’idolo dell’attaccante nigeriano sia Drogba e che gli piacerebbe giocare nei Blues come l’ivoriano.

Scrive Tmw:

“Jonathan David sempre più vicino all’approdo in Premier League. Il canadese potrebbe trasferirsi al Chelsea. Nei giorni scorsi ci sono stati degli approcci formali con i rappresentanti dell’attaccante canadese, attualmente impegnato con la propria nazionale in Copa América. 24 anni, David ha raccolto in questa stagione 47 presenze, segnando 26 reti e servendo 9 assist con la maglia del Lille. Il suo contratto col club francese, dove è arrivato nell’estate del 2020, scade nel giugno 2025 e la dirigenza transalpina ha già fatto sapere che il giocatore sarà ceduto in questa finestra di mercato. Da tempo David è nel mirino del Milan, ma la soluzione Serie A in questo momento appare estremamente complicata“.

Osimhen resterà a Napoli? Lo snobba anche il Chelsea che cerca Beier dell’Hoffenheim

Osimhen resterà a Napoli? Lo snobba anche il Chelsea che cerca il 21enne Beier. A scrivere dell’interessamento del Chelsea per l’attaccante dell’Hoffenheim è l’esperto di tedesco di calciomercato Florian Plettenberg. Scrive su X:

Il Chelsea mostra un interesse concreto per Maximilian #Beier! Il Chelsea ha raccolto informazioni sul 21enne attaccante dell’Hoffenheim negli ultimi giorni. Beier ha una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro. Ha segnato 16 gol e servito 3 assist in questa stagione della Bundesliga. Per lui spingono diverse squadre della Premier League. Anche il Leverkusen lo ha nella sua lista. Vuole lasciare l’Hoffenheim solo in caso di effettivo miglioramento. Il Chelsea in questo momento non è in pole position.

