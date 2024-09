Europei ma non alle urne, i calciatori della Nazionale non potranno votare (Repubblica)

Mentre in Spagna e Germania hanno votato per posta, in Italia i calciatori in ritiro con la Nazionale non potranno votare per le Europee

Repubblica sottolinea oggi come gli impegni degli sportivi in questo week end elettorale bloccheranno in realtà la loro possibilità di votare.

“La Nazionale italiana è un esempio. I 26 azzurri, oggi pomeriggio all’apertura dei seggi, saranno a Coverciano per preparare l’ultima amichevole e domani sera scenderanno in campo a Empoli con la Bosnia Erzegovina. La Federcalcio ha dato il via libera per lasciare il ritiro per rientrare oggi nei luoghi di residenza, votare e rientrare, ma in pratica lo farà solo chi abita a poca distanza dal centro tecnico federale: è il caso del ct Spalletti. Voto impossibile per gli azzurri di atletica, impegnati a Roma negli Europei: eppure la maggior parte è nei gruppi sportivi militari o dei corpi di Stato”

Repubblica mette in evidenza le solite differenze con il resto dell’Europa dove i calciatori della Spagna e della Germania hanno potuto votare per posta, mentre in Francia la Gendarmerie ha offerto la chance di affidare a un familiare la procura per il voto.

