Euro2024, la favola Georgia è destinata a finire: Repubblica Ceca favorita

Georgia e Repubblica Ceca si affrontano a Euro2024 dopo una sconfitta per entrambe nella prima gara del torneo, rispettivamente contro Turchia (3-1) e Portogallo (2-1). Lo scontro diretto del girone F sarà fondamentale per provare a essere sorteggiate come migliori terze. Alle ore 15 le due squadre si affronteranno al Volksparkstadion di Amburgo.

Per la Nazionale allenata da Sagnol, è la prima partecipazione ad un Europeo, dopo aver fatto fuori la Grecia agli spareggi. La squadra è guidata dalle stelle Khvicha Kvaratskhelia (quest’anno col Napoli 11 gol e 8 assist) e Giorgi Mamardashvili, estremo difensore del Valencia; classe 2001 e 2000 per i due talenti georgiani, che proveranno a trascinare la loro nazionale per i prossimi anni a traguardi sempre più importanti. Solo due giocatori militano in patria tra i convocati, ovvero il portiere Loria e il centrocampista Tsitaishvili.

La Repubblica Ceca gioca invece il suo ottavo Europeo consecutivo, nel 2021 arrivò ai quarti di finale e come dimenticare il meraviglioso gol di Patrick Schick da centrocampo contro la Scozia. La rosa dei convocati è principalmente formata da giocatori di Slavia e Sparta Praga. Il tecnico Hasek, che aveva già allenato la nazionale dal 2009 al 2011, ha convocato anche Coufal e Kuchta, esclusi alla vigilia della gara decisiva per la qualificazione contro la Moldavia dopo aver trascorso una serata in discoteca.

Euro2024, il pronostico di Georgia-Repubblica Ceca

Se da un lato i cechi vorranno ripetersi come tre anni fa e arrivare il più lontano possibile nella competizione, la nazionale georgiana gioca senza niente da perdere; sanno che, nonostante una qualificazione storica avvenuta pochi mesi fa, la loro squadra è tra le più scarse dell’Europeo. Questo non significa che non potranno fare bene, anzi… sappiamo che spesso questo tipo di competizioni si sono poi rivelate sorprendenti e ricche di colpi di scena.

Chi sarà l’uomo decisivo del match? Se la Georgia conta su Kvaratskhelia, il quale in Nazionale gioca da seconda punta, per la Repubblica Ceca occhi puntati sui centrocampisti Soucek (7 gol in Premier col West Ham) e Barak, oltre a Schick.

Secondo la nostra opinione, il match terminerà 1-2.

Le probabili formazioni riportate da Sky Sport:

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.

Repubblica Ceca (3-4-1-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod; Doudera; Chytil, Schick.

