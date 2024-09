Euro2024, i francesi ci temono: la storia ci insegna a essere prudenti con l’Italia (So Foot)

Non è tra le favorite ma potrebbe sorprendere come nel 2021. Per Dani Olmo «può aspirare alla vittoria al pari di Inghilterra, Francia e Portogallo»

Euro2024, l’Italia non è tra le favorite ma potrebbe sorprendere tutti come fece nel 2021 (So Foot)

Stasera inizia il cammino dell’Italia a Euro2024. L’esordio contro l’Albania dovrebbe essere, sulla carta, semplice per gli Azzurri che sono in un girone della morte con Croazia e Spagna.

L’Italia non è la favorita a vincere il titolo, ma So Foot ricorda che non lo era nemmeno del 2021, eppure le cose sono andate diversamente da come ci si aspettava.

So Foot scrive:

“Rivivere le notti magiche del 2021 è proprio quello che l’Italia si augura in vista dell’inizio di Euro 2024 in Germania. Quelle famose, interminabili serate in cui i sorrisi di Marco Verratti, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci irradiavano i volti dei 60 milioni di tifosi della Nazionale che, a 53 anni di distanza, rivivevano un trionfo continentale con gli Azzurri. A tre anni di distanza, l’Italia sta ancora scontando un passato turbolento: l’assenza dai Mondiali del 2022, dopo quella del 2018 in Russia, è stata una macchia sulla sua reputazione, soprattutto in quanto campione d’Europa in carica. Poi, a differenza dell’ultima volta, non si sono presentati con un’imbattibilità che avrebbe fatto impallidire chiunque. Ancora una volta, l’Italia ha faticato a presentarsi in Germania e non ha una grande stella tra le sue fila, ma è lì: la storia ci ha insegnato che è in momenti come questi che bisogna essere prudenti. Quando l’Italia non è considerata la vera favorita per la vittoria del torneo”.

Euro2024, l’Italia non può permettersi passi falsi

L’Italia non può permettersi passi falsi contro l’Albania. Questa partita “deve necessariamente essere coronata da un successo“. So Foot vede in Scamacca “l’uomo che potrebbe decidere le sorti di un’Italia che continua a preoccupare alcune delle favorite della competizione“.

La preoccupazione delle altre squadre si evince dalle parole, ad esempio, di Dani Olmo, che ha dichiarato a So Foot: «L’Italia è favorita perché è la squadra che detiene il titolo. È una delle squadre che può aspirare alla vittoria finale al pari di Inghilterra, Francia e Portogallo».

