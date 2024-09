Douglas Luiz si riapre per la Juventus che inserisce Barrenechea e il West Ham accetta (Di Marzio)

Gli inglesi avrebbero voluto inserire Soulé ma la Juve si è opposta, ora per chiudere l’affare serve trovare l’accordo con l’argentino

Douglas Luiz si riapre per la Juventus che inserisce Barrenechea e il West Ham accetta

Si riapre la trattativa tra Juventus e Aston Villa per Douglas Luiz che è l’uomo richiesto da Thiago Motta per il centrocampo della squadra che verrà. L’affare si era fermato perché McKennie non ha trovato l’accordo con il club sia in termini di stipendio sia per quel che concerne le commissioni per il suo procuratore.

Lo scambio prevedeva Douglas Luiz alla Juve in cambio di Iling junior McKennie e una cifra tra i 18 e i 20 milioni. McKennie ha fatto saltare tutto.

Fino all’inserimento di un nuovo giocatore da parte della Juventus, si tratta del centrocampista argentino Enzo Barrenechea che quest’anno ha giocato a Frosinone.

Il nuovo incrocio per portare Douglas Luiz alla Juventus

Scrive il sito di Di Marzio:

Ormai McKennie è definitivamente tagliato fuori dallo scambio tra i due club, e soprattutto la novità è che l’Aston Villa ha dato alla Juventus il suo ok per queste nuove condizioni del trasferimento. Adesso dunque si cercherà di far quadrare i conti: nel “maxi-scambio” ci sarebbero, oltre a Douglas Luiz, Enzo Barrenechea e Iling Jr, e i bianconeri verseranno comunque un conguaglio in favore degli inglesi. Se ci sarà accordo, si andrà dunque verso una conclusione positiva dell’affare.

Il retroscena riguarda invece Matias Soulè: l’attaccante esterno, classe 2003, sarebbe la prima scelta dell’Aston Villa per lo scambio. Ci sono stati anche negli ultimi minuti dei contatti, ma la Juventus fa muro.

ilnapolista © riproduzione riservata