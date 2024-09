De Zerbi ignorato dalle big del calcio europeo, il Marsiglia ci prova: parti vicinissime (Sportitalia)

Criscitiello parla di “matrimonio a sorpresa per Roberto De Zerbi”. Gli è convenuto lasciare la Premier League per la Ligue 1?

Dopo essere stato accostato alle panchine di mezza Europa, De Zerbi sembra vicino all’accordo con il Marsiglia. L’ex tecnico del Sassuolo e del Brighton sembrava il favorito per una grande panchina: dal Milan allo United, dal Bayern Monaco al Barcellona. Invece, secondo quanto riporta il direttore di Sportitalia Criscitiello, De Zerbi sembra vicinissimo al Marsiglia.

Matrimonio a sorpresa

Il tweet di Criscitiello:

“De Zerbi-Marsiglia vicinissimi. Matrimonio a sorpresa per Roberto De Zerbi: il Marsiglia, ha accelerato per l’ex Brighton, che ha gradito la corte, vedendo l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Parti vicinissime.

#OM close to reach a total agreement with Roberto De Zerbi as new coach ⬇️ https://t.co/3gyqmYVEOd — Gianluigi Longari (@Glongari) June 13, 2024

La domanda è: gli è convenuto lasciare la Premier League per la Ligue1?

Sacchi: «Milan? Non avrei pensato a Fonseca. L’ideale sarebbe stato prendere De Zerbi»

Sacchi, intervistato da “Libero“, ha parlato della situazione mercato allenatori in Italia e della Nazionale italiana agli Europei.

«Dico di sì. Thiago mi piace molto. È stato un bravo giocatore e diventerà un ottimo allenatore. A Bologna ha fatto benissimo. È uno stratega in un paese dominato dai tattici che giocano sulla difensiva e sugli errori degli altri. La Juventus ha sempre avuto allenatore tattici, con Thiago ci sarà una svolta sul piano del gioco e delle idee».

I tifosi del Milan sono scontenti per l’arrivo di Fonseca.

«Fonseca l’ho un po’ perso di vista negli ultimi anni, quindi preferisco non entrare nello specifico. Speriamo che al Milan si riveli uno stratega, anche se mi sembra più un tattico. Certamente non è un nome a cui avrei pensato».

Chi avrebbe visto bene sulla panchina rossonera?

«De Zerbi. Un ragazzo che ha sempre fatto bene ovunque è stato. Sarebbe stato l’allenatore ideale per il Milan. Roberto è uno dei migliori tecnici in circolazione. Le svelo una cosa: lo stimavo talmente tanto che 5 anni fa lo aiutai ad andare al Sassuolo, segnalandolo a Carnevali».

