De Zerbi: era dato al Bayern o al Manchester United, invece è finito al Marsiglia

L’Equipe il corteggiamento del club. Guadagnerà 6 milioni lordi l’anno. Per pagarlo, il club taglierà gli stipendi dei giocatori del 30%

Al Marsiglia “un allenatore può nasconderne un altro. Questo era già vero la scorsa stagione – scrive L’Equipe – da Marcelino a Jean-Louis Gasset passando per Gennaro Gattuso. Da un sistema tattico all’altro”. Ora – incredibilmente, vista la mole di hype mediatico che ha – arriverà De Zerbi. In un club che prima di lui però voleva Fonseca o Sergio Conceiçao”. Ecco, com’è successo che l’erede al trono di Guardiola finirà sulla panchina che fu di Gattuso? Lo racconta appunto il giornale francese.

Per il Marsiglia “si è aperta un’occasione che due mesi fa sembrava irreale: Roberto De Zerbi, 45 anni, allenatore dal gioco piacevole e dall’aspetto grintoso. Riavvolgiamo il nastro. Il 18 maggio De Zerbi e il Brighton hanno annunciato la separazione amichevole, dopo ventuno mesi di avventura congiunta. Il tecnico sembra destinato ad approdare sulla panchina di una grande squadra europea, come il Bayern Monaco o il Manchester United, due istituzioni in cerca di una nuova guida. Il presidente Pablo Longoria, che conosce bene De Zerbi e il suo entourage, si permette di inviare un breve messaggio a Edoardo Crnjar, uno dei rappresentanti dell’allenatore. Senza farsi troppe illusioni, e gli agenti dell’italiano sono abbastanza chiari sull’argomento perché le speranze siano minime”.

“Il 2 giugno, mentre Conceiçao faceva aspettare lo staff del Marsiglia con l’ennesimo pretesto, sono riprese le discussioni tra Medhi Benatia e l’entourage di De Zerbi, come lo aveva già soprannominato il consigliere sportivo, una vecchia conoscenza. Il tecnico non è chiuso al progetto Marsiglia, già questo è tutto, semplicemente punta più in alto”.

In realtà a De Zerbi Marsiglia è sempre piaciuta: “Per passione e atmosfera questo club mi ricorda un po’ il Napoli dei miei tempi da giocatore”, diceva. “Nei giorni scorsi, nel corso dei colloqui – continua L’Equipe – De Zerbi ha fatto nuovamente riferimento a questo clima speciale, che gli ricorderebbe anche il Foggia dei suoi esordi da allenatore (2014-2016). Ha mostrato vera curiosità e un certo appetito per il progetto del Marsiglia, e le trattative per un contratto triennale hanno potuto accelerare dopo il cedimento definitivo della pista del Manchester United all’inizio della settimana. Nella notte tra mercoledì e giovedì, il club marsigliese ha raggiunto un accordo di principio con il tecnico italiano, che ha abbassato le sue aspettative di stipendio (10 milioni di euro all’anno al suo arrivo sul mercato a metà maggio).

L’Equipe insomma scrive di un blitz, mentre Conceiçao traccheggiava, e il Borussia senza Terzic cominciava a lanciare ami. Il Marsiglia deve ridurre il monte stipendi del suo spogliatoio di circa il 30%, Ma ha scommesso come mai prima d’ora sugli emolumenti dell’allenatore, stimati in quasi 6 milioni di euro lordi a stagione. Nelle prossime ore è atteso il mago De Zerbi”.

ilnapolista © riproduzione riservata