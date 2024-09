Coppa d’Africa 2025, caos per il calendario: si giocherà in contemporanea a campionati e Champions

Tra il 21 dicembre 2025 e il 18 gennaio 2026. Era stata inizialmente programmata per l’estate. I club potrebbero, secondo alcune voci, bloccare alcuni calciatori.

La Coppa d’Africa ha sempre creato problemi con i calendari, poiché andava ad intersecarsi con i campionati e molte squadre perdevano alcuni loro beniamini per diverse settimane.

Coppa d’Africa 2025 tra dicembre e gennaio, annullata la programmazione estiva

Inizialmente programmata nell’estate 2025 su richiesta dei club, è arrivata la conferma che si giocherà tra il 21 dicembre 2025 e il 18 gennaio 2026.

Il torneo coinvolgerà 24 squadre e andrà in scena in Marocco. I match si sovrapporranno quindi con le gare di campionato, ma anche con quelle di Champions League.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono alcune indiscrezioni che dicono che i club potrebbero avere la possibilità di bloccare i giocatori convocati. Anche se questo, però, potrebbe portare a delle fratture tra l’atleta e la propria squadra.

Per quanto riguarda il Napoli, la competizione coinvolge al momento Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa, ma non sappiamo se fino all’estate 2025 andranno via.

Le parole di Anguissa sul Camerun

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e della nazionale camerunense, ha parlato ai microfoni di CRTV rispondendo alle critiche che talvolta sono arrivate relativamente al suo differente rendimento tra il club azzurro e il Camerun.

“Una domanda ritorna ogni volta. Perchè c’è uno Zambo Anguissa nel club che è fortissimo e non è lo stesso in nazionale? E io rispondo sempre la stessa cosa, che le condizioni non sono le stesse. lo vado in nazionale per giocare al 100%. In campo non puoi risparmiarti, ancor meno quando gioco con la selezione del Camerun.

Penso che quando vieni in nazionale dai il meglio di te stesso, non c’è niente di più bello che giocare per il tuo Paese. Siamo un gruppo giovane, che ha tante qualità. Siamo molto uniti e nessun avversario ci spaventa, chiunque esso sia. Noi dobbiamo fare la nostra parte per il popolo camerunense. Quando vinciamo, è il Camerun a vincere ed essere felice. Per queste persone noi abbiamo il dovere di dare tutto“.

