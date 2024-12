Conte avrà un confronto con De Laurentiis per sviluppare le strategie di mercato (Sky)

Conte con il fratello e Manna si sono diretti nell’abitazione romana di De Laurentiis. Si ritroveranno domani negli uffici della Filmauro dove firmeranno il contratto

Sky scrive che Conte, il fratello Gianluca e Manna “si sono diretti nell’abitazione romana di Aurelio De Laurentiis”. Conte si trova ormai a Roma. Segno che molto presto arriverà la firma. Domani mattina è previsto l’incontro nella sede della Filmauro per ratificare il contratto di tre anni che lo legherà al Napoli. Questa sera a cena Conte, De Laurentiis, Manna e gli altri convitati svilupperanno la strategia di mercato. Lo riferisce Massimo Ugolini da Roma.

Conte è atterrato a Roma oggi pomeriggio alle 17:20 circa

Le parole di Ugolini:

«Conte è atterrato a Roma oggi pomeriggio alle 17:20 circa, accompagnato dal ds Manne e dal fratello Gianluca. Si ritroveranno negli uffici della Filmauro, qui verrà ratificato l’accordo per i prossimi tre anni. Sono ore di attesa, manca solo l’ufficialità da parte del club. Ore anche di lavoro e ci sarà un confronto con il presidente De Laurentiis per sviluppare le strategie di mercato e per riscattare una stagione fallimentare. Ovvio che l’attesa è tutta per la firma. Per la presentazione, ovviamente a Napoli, per conoscere anche il punto di vista di Conte, cosa lo ha condotto a scegliere Napoli. Un corteggiamento iniziato l’autunno scorso. Poi il Napoli prese Mazzarri e fini male».

Idea giorno di Sant’Antonio per la presentazione (Sky)

Domani Conte comincerà ufficialmente la sua avventura a Napoli. Lo riferisce Massimo Ugolini in collegamento da Castel Volturno su Sky Sport. Ormai si aspetta solo l’annuncio ufficiale, il famoso tweet di De Laurentiis. Per la presentazione del nuovo allenatore c’è l’idea del giorno di Sant’Antonio.

«Domani giorno giusto per Conte. Comincerà ufficialmente l’avventura di Conte a Napoli, il ritorno dell’allenatore in Italia. La presentazione probabilmente sarà fatto la settimana prossima, si pensava di farlo il giorno di Sant’Antonio. Una lunga trattativa dove c’è stata da parte di entrambe le parti la disponibilità a venirsi incontro. Passaggio fondamentale per la riuscita dell’affare. Firmerà un contratto triennale a sei milioni più bonus a stagione. Per quanto riguarda il mercato Osimhen rimane l’unico sacrificabile, poi bisogna capire chi arriverà. Lukaku resta in cima ai desideri del nuovo allenatore del Napoli».

