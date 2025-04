Ronaldo pensa di rilevare il Valencia se non retrocede

La notizia è del Mundo Deportivo. Ronaldo sfrutterebbe i suoi ottimi rapporti con Peter Lim, poi verrebbe supportato addirittura dalla famiglia reale saudita.

Il Mundo Deportivo dedica un articolo alla clamorosa possibilità da parte di Cristiano Ronaldo di rilevare il club del Valencia. Negli ultimi tempi è tornata a circolare questa voce che, periodicamente, riemerge. Essa si basa sul rapporto tra il celebre calciatore portoghese e il proprietario del club, Peter Lim, ma né Ronaldo né il suo staff hanno confermato o commentato ufficialmente queste indiscrezioni. D’altro canto, è stato lo stesso Peter Lim a prendere parola sull’argomento, smentendo tali voci e, in un’intervista ai media di Singapore, ha ribadito che il club non è in vendita. Lim ha inoltre annunciato di aver nominato suo figlio come nuovo presidente della società.

Ronaldo e il Valencia, quanto c’è di vero? L’analisi del Mundo Deportivo

La domanda sorge spontanea: Cristiano Ronaldo – sedicente miglior calciatore della storia – sarebbe veramente interessato a comprare il Valencia? Il quotidiano catalano continua spiegando come queste voci siano circolate prevalentemente su Twitter e TikTok. Secondo queste teorie, Ronaldo potrebbe contare sul supporto finanziario della famiglia reale saudita, e in particolare del principe Mohammed Bin Salman, o di un fondo di investimento legato alla stessa nazionalità.

Un’ulteriore condizione che sembrerebbe essere alla base di questa trattativa sarebbe la permanenza del Valencia in Prima Divisione. A Valencia, però, sono molti quelli che non riescono a comprendere alcune recenti decisioni di Peter Lim, come la spesa per licenziare Rubén Baraja, ingaggiare Carlos Corberán e rinforzare la squadra, anche se solo con prestiti.

Conclude quindi El Mundo:

“Sembra surreale e improbabile che il “Bicho” voglia acquisire un club indebitato e con uno stadio fatiscente che necessita ancora di finanziamenti per completarne la costruzione. Tuttavia, la prima voce autorevole a parlare di questo argomento è Julián Redondo nella sua rubrica quindicinale su Mundo Deportivo. Di sfuggita, Redondo afferma che Cristiano sarà «il prossimo proprietario del Valencia se rimarrà in Prima Divisione». È il primo giornalista spagnolo a parlarne apertamente, senza speculazioni, come una notizia piuttosto che come una voce.”

