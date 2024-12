Allegri, sarà Giuntoli il primo testimone della Juventus contro Max (Gazzetta)

I gesti e le parole di Allegri in quell’intensa notte romana rientrano nel diritto di critica o sconfinano nell’insubordinazione? Lo stabilirà il giudice

Allegri, sarà Giuntoli il primo testimone della Juventus contro Max. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa scrive il quotidiano milanese.

Dove si giocherà la partita legale tra Juventus e Max? Difficile dirlo, per il momento. Di sicuro testimoni (è presumibile che proprio Giuntoli sia il primo del club) e sensibilità del giudice giocheranno un ruolo decisivo nella contesa. I gesti (quel “vai vai” con la mano che a molti – tutti? – è parso indirizzato alla dirigenza in campo appena dopo il triplice fischio della finale) e le parole (gli insulti a Vaciago – con cui all’indomani Max ha poi fatto pace -, ma anche frasi e discussioni lontane dalle telecamere) di Allegri in quell’intensa notte romana rientrano nel diritto di critica o sconfinano nell’insubordinazione? Dalla risposta a questa domanda dipende il nocciolo della questione, come di molte altre cause di lavoro comuni. Intanto, il risparmio derivato quantomeno dal congelamento dello stipendio di Allegri dà un po’ di respiro alle casse bianconere, che presto verranno gravate dell’ingaggio di Thiago Motta, l’erede di Max sulla panchina.

Allegri-Juve, notificato il licenziamento per giusta causa. L’allenatore impugnerà l’atto e presenterà il ricorso (Sky)

Allegri ha ricevuto la notifica del licenziamento per giusta causa dalla Juventus. L’ex allenatore bianconero impugnerà il provvedimento e presenterà il ricorso. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky.

«Nell’albergo che vedete alle mie spalle c’è anche Massimiliano Allegri che stasera vedrà la partita tra il Real e il Dortmund. Questa mattina ha ricevuto la notifica del licenziamento per giusta causa dalla Juventus. Per la Juventus è venuto meno il rapporto fiduciario a causa degli episodi che sono avvenuti al termine della partita. I prossimi passaggi saranno l’impugnativa di questo provvedimento presentata da Allegri, un ricorso. Sarà una vera e propria battaglia. Possiamo anticiparvi che nel ricorso che Allegri farà alla Juventus chiederà lui stesso ulteriori danni d’immagine alla società».

SportMediaset: “Massimiliano Allegri non ci sta e, entro i cinque giorni previsti dalla lettera in cui la Juventus lo esonerava dal ruolo di allenatore accusandolo di comportamenti scorretti durante e dopo la finale di Coppa Italia, ha replicato. Con la propria ricostruzione dei fatti il tecnico toscano ha negato la versione bianconera, ridimensionando l’accaduto e spogliandosi della colpevolezza che, se ammessa o confermata, potrebbe portare al licenziamento per giusta causa.

Si va dunque verso lo scontro legale con Allegri e Juventus inizialmente fermi sulle rispettive posizioni, con la società bianconera che punta al licenziamento. Dopo aver valutato la risposta del tecnico toscano, considerando giustificazioni e ricostruzioni, la Juventus dovrà decidere il passo successivo tra il richiamo e il licenziamento. L’idea principale è quella di comunicare ad Allegri il licenziamento per giusta causa, interrompendo il contratto del tecnico in essere fino al giugno 2025 – circa 14 milioni di euro lordi.

Epilogo che Allegri non è disposto ad accettare e che affronterà per via legali, aprendo una vertenza presso il tribunale del lavoro, giustizia ordinaria. Non è detto però che si arrivi allo scontro in aula, più probabile anzi che le parti trovino un accordo economico che possa accontentare entrambi”.

ilnapolista © riproduzione riservata