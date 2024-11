Zhang come De Laurentiis: «Faremo sicuramente un documentario sulla vittoria del campionato»

All’opinionista cinese Liu Teng su TikTok: «Poche novità sulla questione nuovo stadio: In Italia il problema è complicato»

Steven Zhang presidente dell’Inter ha deciso di prendere ispirazione dalle iniziative di De Laurentiis. Zhang infatti ha annunciato, parlando all’opinionista cinese Liu Teng su TikTok, di voler fare un documentario sullo scudetto appena vinto:

«Faremo sicuramente un documentario sulla vittoria del campionato, magari sotto forma di video e registrazioni conservate piuttosto che in modo narrativo»

Zhang: «Lo stadio? In Italia il problema è complicato»

Le parole del presidente dell’Inter:

«Non dovrebbero esserci problemi coi rinnovi, non sarà una cosa nell’immediato ma richiederà un iter. Poche novità sulla questione nuovo stadio: In Italia il problema è complicato, rischia di essere una questione lunga».

Un accenno anche a Javier Zanetti: «Un modello per tutti, ha un atteggiamento molto professionale, non beve mai ed è autodisciplinato. Nel club tutti vanno d’accordo tra loro».

Infine, una curiosità a livello personale: «Prima di Inter-Udinese 2016, quando mi presentai a San Siro con la delegazione di Suning, non avevo ancora visto una partita di calcio dal vivo. Dopo l’Inter, la mia squadra preferita è la nazionale argentina».

Napoli, il 2 maggio l’anteprima del film scudetto al Metropolitan

Giovedì 2 maggio, alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Maradona, avrà luogo la conferenza di Andrea Bosello, regista del film “Sarò con te”.

In serata, proiezione in anteprima esclusiva del film al cinema Metropolitan a Napoli. Alle 19.30 ci sarà un Welcome Drink, mentre la proiezione inizierà alle 20:23.

Lo scrive il “Corriere dello Sport“:

“Sarò con te”, il film sul terzo scudetto del Napoli, sarà trasmesso in anteprima venerdì 3 maggio dalle ore 23. Si partirà, dunque, con un giorno di anticipo rispetto alla data del 4 maggio, l’anniversario del successo conquistato col pareggio di Udine. Grande attesa per la pellicola che racconterà i mesi che hanno preceduto il tricolore e gli istanti successivi al grande trionfo con immagini e dichiarazioni inedite di chi l’ha costruito e di chi l’ha vissuto. Tantissimi i cinema che tra Napoli e provincia hanno già aderito all’anteprima notturna con decine e decine di biglietti prenotati online. In una delle sale napoletane, dovrebbero essere presenti per la prima proiezione anche i protagonisti dello scudetto. La gara con l‘Udinese, prevista proprio per quel weekend, è stata fissata dalla Lega per lunedì 6 maggio alle 20.45.

