Zamparini scansate, a Bari De Laurentiis esonera anche Iachini (compreso Napoli siamo a sette allenatori)

Lo riferisce Di Marzio su Twitter. Sabato sconfitta a Como per 2-1. Il club rischia di andare in Serie C senza nemmeno passare dai play out.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Twitter (X), il Bari di De Laurentiis esonera anche Beppe Iachini. Si tratta del terzo allenatore sollevato dall’incarico, prima di lui esonerati anche Michele Mignani e Pasquale Marino.

La squadra potrebbe essere affidata al tecnico della Primavera Giampaolo (omonimo). Tra Bari e Napoli gli allenatori di De Laurentiis quest’anno salgono a sette.

A Bari De Laurentiis ha costruito un altro disastro (stavolta senza film)

A Bari De Laurentiis ha costruito un altro disastro (stavolta senza film). Due tentativi di disastro fanno quasi una prova. Lo sprofondo non è ancora completo, a Napoli come a Bari. Ma, soprattutto in Puglia, ora la famiglia De Laurentiis è davvero vicina alla clamorosa retrocessione in Serie C. I biancorossi hanno perso anche a Como: 2-1. Non vincono dal 17 febbraio quando sconfissero 2-0 la Feralpi Salò. Da allora sei sconfitte e due pareggi. Quindi due punti in otto partite. E la squadra ora allenata da Iachini è sull’orlo del burrone. Il Bari è 17esimo con 35 punti. Oggi giocherebbe i play-out contro il Cosenza che è a 35. La Ternana ha vinto a Cremona e ha inguaiato ulteriormente i pugliesi. A quota 33, direttamente in C, c’è l’Ascoli. Mancano cinque partite al termine del torneo.

La Bari è a due punti dalla Serie C e il calendario non promette nulla di buono. La squadra ospiterà il Pisa, poi andrà a Cosenza per un drammatico scontro salvezza, quindi il Parma al San Nicola (Parma che è primo in classifica), quindi la trasferta in casa del Cittadella e il match finale in casa col Brescia.

In città il clima è ben più teso che a Napoli dove fin qui la stagione è stata certamente fallimentare ma in fin dei conti gli unici danni li ha pagati il bilancio del Calcio Napoli. E peraltro non è ancora detto. Perché mentre il Mondiale per club è definitivamente sfumato, la Champions potrebbe ancora essere agguantata. Sì gli ultras si sono risvegliati dal letargo e hanno ripreso a contestare il presidente (almeno su carta). Ma la città sta comunque vivendo la propria stagione da campione d’Italia, col tricolore sul petto. Non a caso a maggio uscirà anche il nostalgico film sullo scudetto.

Ecco, a pensarci bene, al momento la differenza più importante è proprio questa. La mancata promozione in Serie A dello scorso anno (sfumata all’ultimo minuto di recupero contro il Cagliari di Ranieri) ha impedito a De Laurentiis di produrre un film anche sulla promozione della Bari. E dubitiamo che ne produca uno sull’eventuale ritorno in Serie C. Non ci risulta, andiamo a memoria, che abbia mai prodotto horror.