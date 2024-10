Tra Torino e Juventus finisce 0-0, Vlahovic sotto accusa

I portieri protagonisti. Milinkovic Savic salva più volte ed è salvato dal palo su tiro di Vlahovic a due passi dalla porta. Szczęsny prodigioso su Zapata

Il derby della Mole finisce in parità. 0-0 tra Torino e Juventus. Nel finale del secondo tempo espulso Juric per proteste. Finisce quindi a reti bianche il derby piemontese con il Torino che rimane dietro il Napoli a 45 punti. La Juventus guadagna un altro punto sul Bologna che questa sera può portarsi a meno due.

Parità a reti bianche tra Torino e Juventus

Protagonisti i due portieri. Da un lato Vanja Milinkovic Savic viene salvato all’inizio dal palo centrato da Vlahovic a due passi dalla porta. Poi il portiere chiude la saracinesca praticamente su tutti gli altri bianconeri. Anche Szczęsny protagonista con una parata su colpo di testa di Zapata. Il colombiano sovrasta Gatti e di testa schiaccia a terra. Bravo il polacco a leggere correttamente il rimbalzo.

Le parole di Juric e di Allegri a fine partita

Le parole del tecnico del Torino a Dazn:

«Secondo tempo spettacolare. Abbiamo avuto occasioni. L’ultima occasione non c’è andata bene. Secondo tempo veramente di alto livello. Siamo una squadra leggerina, oggi abbiamo creato tantissimo. Chiaro che manca qualcosa, penso che sia la differenza tra le grandi squadre e quelle che vogliono diventare grandi. Abbiamo perso tanti giocatori in questi tre anni. Li abbiamo sostituiti ma manca sempre qualcosina. Io mi aspettavo più gol da centrocampisti o esterni. Creiamo tanto, ma concretizziamo proprio. Ho vissuto questo derby come sempre, c’è armonia tra tutti noi. Io penso che il Toro deve giocare per l’Europa, l’ambizione deve essere di tutti, non solo mia».

Allegri a Dazn:

«Una partita bella. I ragazzi sono dispiaciuti ma bisogna essere sereni. Terza partita che non prendiamo gol. Potevamo fare meglio quando giocavamo palla avanti, palla dietro. Sia Vlahovic, che Chiesa che Moise dovevano attaccare la profondità. La squadra ha fatto un buon primo tempo, c’è stata un’occasione per Kostic in cui doveva tirare invece di passarla. Rabiot e McKennie hanno un grande motore. Stanno crescente e faranno un buon finale. Abbiamo i giocatori che possono giocare a metà campo. Bisogna essere fiduciosi e rimanere sereni. Vlahovic? Ci sta la serata negativa, è un centravanti da area di rigore. Per me è importante arrivare in fondo insieme alla squadra e alla società».

Giuntoli: «Stiamo parlando con Manna per capire il suo percorso nel rispetto del club»

Prima del derby della Mole tra Torino e Juventus, il direttore dell’area tecnica juventina, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Allo stadio si nota l’assenza di Giovanni Manna, prossimo direttore sportivo del Napoli. Giuntoli sulla sua assenza ha detto:

«Stiamo parlando con lui, per cercare di capire il suo percorso nel rispetto del nostro club».

Il futuro della sarà ancora con Massimiliano Allegri?

La risposta di Giuntoli:

«Siamo concentrati sul presente, a inizio anno ci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea con quello che volevamo fare. Stiamo lavorando per questo, a fine anno ci sarà modo e tempo di capire quale sarà il futuro della Juventus. Ci sederemo col mister, ha un anno di contratto e sta facendo un grande lavoro, a fine anno ne parleremo».

