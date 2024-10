Schweinsteiger: «Allo United, Mourinho mi ha bandito dallo spogliatoio»

A Overlap: «Me l’ha detto il ds Murtough. “Ordini dell’allenatore”, mi disse. José si è scusato quando gli ho detto che sarei andato in America»

L’ex centrocampista del Bayern Monaco e del Manchester United, Bastian Schweinsteiger ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera al podcast The Overlap. A Gary Neville, Schweinsteiger ha parlato del rapporto che aveva con Mourinho ai tempi dello United.



Schweinsteiger: «Ero molto triste perché lo United era il secondo club del mio cuore»

Schweinsteiger ha collezionato 31 presenze allo United con Louis van Gaal nel 2015-16. Con Mourinho ha giocato solo quattro partite e nel 2017 ha deciso di trasferirsi in Mls, al Chicago Fire.

«Ero molto triste perché lo United era il secondo club del mio cuore. Ho dato tanto anche quando giocavo, ecco perché ero triste, ma non sono il tipo di persona che si rivolge ai media. Per me è più importante concentrarmi sul calcio e comportarmi come ho fatto io».

Mourinho è diventato allenatore del Manchester United nel maggio 2016.

«Quando sono arrivato il primo giorno, mi sono allenato con Zlatan Ibrahimovic e ho pensato che fosse fantastico, un giocatore che ha una visione ed è fantastico giocare con lui. Il giorno dopo, il giorno del mio compleanno, quando entrai nel campo di allenamento dello United a Carrington, il direttore John Murtough mi disse che non potevo entrare nello spogliatoio, ordini dell’allenatore. Ho dovuto chiedergli di portarmi le scarpette e l’attrezzatura da allenamento. Gli ho chiesto con chi mi allenavo e lui ha detto che c’era la squadra Under 16, quindi sono andato ad allenarmi con gli Under 16».

Quando poi Schweinsteiger ha scelto di andare in Mls, sono arrivate le scuse dello Special One:

«La prima volta che qualcuno si è scusato è stato quando ho deciso di lasciare il Manchester United per l’America. Ho chiesto a Jose se potevo andarmene e lui si è scusato per il modo in cui mi ha trattato all’inizio. Ha dovuto lasciarmi andare perché non poteva fare di nuovo qualcosa contro di me».

