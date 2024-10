Sacchi su Real-City: «Guardiola è un visionario meticoloso, il calcio non ha segreti per Ancelotti»

«Carletto era di un’umiltà commovente. Lui era già nel giro della Nazionale, ma quando Berlusconi mi disse che non era contento di come stava giocando, e io ero d’accordo con il presidente, si mise a disposizione per fare degli allenamenti supplementari. Veniva a Milanello in anticipo e lavorava con i ragazzi della Primavera, ascoltava quello che gli spiegavo e s’impegnava come un dannato per riuscire a migliorare. Ha una volontà di ferro, Carletto. E poi, diciamo la verità, è una di quelle persone alle quali è impossibile non volere bene. Lo guardi negli occhi e ti trasmette simpatia, tranquillità, pace. Oh, ma lo sapete che è riuscito persino a far mantenere la calma a un orso? Eh sì, una volta che si trovava in Canada in vacanza, durante un’escursione, gli è capitato di dover fronteggiare un orso. Mi ha detto che lui non ha fatto una piega, e neanche l’orso… Si saranno intesi secondo un codice segreto, non so… Se fosse capitato a me, mamma mia…».

M a soprattuto una grande stima