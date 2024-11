Real Madrid-Barcellona, il Var: «Non ci sono prove che il pallone di Yamal sia entrato»

La Federcalcio pubblica gli audio. L’arbitro aveva dichiarato inizialmente: «Per me non entra del tutto». Le immagini, secondo il Var, non erano sufficienti.

La Federcalcio spagnola (Rfef) ha pubblicato gli audio della sala Var del Clasico Real Madrid-Barcellona, in cui ci sono state non poche polemiche. Tuttavia, la Rfef ha specificato che la pubblicazione ci sarebbe stata anche senza le denunce dei blaugrana.

Real Madrid-Barcellona, il Var: «Non ci sono prove che il pallone di Yamal sia entrata»

Nell’azione del gol fantasma di Lamine Yamal, l’arbitro Cesar Soto Grado ha dichiarato:

«Per me non entra del tutto la palla in porta. Do il corner».

Dal Var invece richiamano il direttore di gara:

«Controlliamo, César».

Di seguito, l’arbitro risponde a Gundogan (che gli indicava l’orologio): «Non esiste la goal line technology qui».

Dal Var: «Lunin è fermo. Le immagini non fanno ben capire». Nessuna immagine si dimostra all’altezza di risolvere la situazione. Poi aggiungono: «Riprendiamo la gara, non abbiamo alcuna prova che la palla sia entrata. Pertanto, è corner. Non ci sono prove».

Le dichiarazioni del presidente blaugrana in merito

«Come presidente del Barcellona, voglio trasmettere l’insoddisfazione causata dal fatto che il giorno dopo di una delle partite più importanti della stagione, l’uso improprio di uno strumento come il Var stia decidendo il nostro campionato. Come sapete, non sono mai stato un grande sostenitore del Var, perché penso che, così come viene applicato, tolga spontaneità al calcio. Ma quello di cui sono a favore è che, dal momento che ce l’abbiamo, dovrebbe sempre essere usato per evitare errori che potrebbero portare a prendere decisioni ingiuste».

«Ci sono state diverse decisioni discutibili ieri ma tra tutte ce n’è una che è stata fondamentale per il cambiamento nel risultato finale della partita. Mi riferisco al cosiddetto gol fantasma di Lamine Yamal. Chiederemo immediatamente al comitato tecnico degli arbitri e alla Federcalcio spagnola di fornirci tutte le immagini e gli audio del gol annullato».

