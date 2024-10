Psg-Barcellona, il governo rassicura: “Nessuna minaccia diretta dall’Isis” (Rmc Sport)

Questa sera si giocano gli altri due quarti di finale, Atletico Madrid-Borussia Dortmund e Psg-Barcellona. L’allerta per potenziali attacchi terroristici è alta soprattutto a Parigi. Il governo francese ha pero rassicurato i tifosi: “Non esiste alcuna minaccia comprovata di attacco“.

A parlare è la portavoce del governo Prisca Thevenot che ha assicurato che non ci sono prove di un attacco imminente. Anche il ministro dell’Interno Damanin ha usato parole rassicuranti. Le sue parole riportate da Rmc Sport:

«Non c’è alcuna minaccia provata, e questo è stato ricordato dal ministro dell’Interno in precedenza in Consiglio dei ministri, ma la nostra cautela e la nostra responsabilità restano sempre».

La tensione nei pressi del Parco dei Principi è molto alta. Anche il presidente del Centro di analisi per il terrorismo ha ribadito l’assenza di una minaccia diretta.

«Non si tratta di una minaccia diretta da parte di un’organizzazione terroristica», precisa Jean-Charles Brisard, presidente del Centro di analisi del terrorismo, a Rmc Sport. «Si tratta di appelli lanciati da un organo mediatico dello Stato islamico. Questi messaggi e questi appelli sono ripetitivi, ce ne sono otto in dieci giorni che colpiscono specificamente gli impianti sportivi. Ciò significa che c’è una volontà da parte di questa organizzazione di incoraggiare i sostenitori ad agire, anche fornendo loro consulenza operativa».

In ogni caso, a Parigi il sistema di sicurezza sarà rafforzato, soprattutto attorno al Parco dei Principi. Ci sarà anche una squadra di rilevamento droni.

È allarme attentati per quarti di finale di Champions League in programma tra oggi e domani. Secondo quanto riporta Marca la minaccia dello stato Islamico è stata ricevuta dalle forze dell’ordine e trasferita al Real Madrid per la sfida contro il City di questa sera, ma nulla è al momento cambiato nell’organizzazione.

La minaccia dell’Isis

L’Isis infatti ha minacciato attacchi contro gli stadi che ospiteranno l’andata dei quarti di finale attraverso l’organo mediatico ‘Al Azaim’: in una foto dei quattro stadi in cui si giocheranno le partite di questa settimana – Emirates Stadium a Londra, Parco dei Principi di Parigi, Civitas Metropolitano e Santiago Bernabeu a Madrid – campeggia la scritta ‘Kill them all’, ‘Uccideteli tutti’. Lo riferisce lo spagnolo ‘Onda Cero’ spiegando che è chiaro che dopo il massacro avvenuto a Mosca pochi giorni fa l’attenzione e la paura siano elevati. I terroristi qualificano come “obiettivi morbidi” le grandi concentrazioni di persone che sono anche obiettivi preferiti a causa della grande ripercussione mediatica che di solito hanno.