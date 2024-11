Pioli, non solo il Napoli: anche il Bologna ci pensa (Footmercato)

Thiago Motta sempre più lontano dai rossoblù. In lista anche Italiano e Dionisi.

Il futuro di Thiago Motta sembra essere lontano da Bologna. Secondo quanto riportato da Footmercato, la società emiliana sta sondando il nome di Stefano Pioli del Milan per la prossima stagione.

Pioli osservato speciale del Bologna

La dirigenza bolognese ha in lista il nome di Stefano Pioli come possibile successore di Motta. Nei giorni scorsi sono stati stabiliti i primi contatti tra il club emiliano e i rappresentanti del tecnico. Secondo le nostre ulteriori indiscrezioni, Vincenzo Italiano, alla fine del suo contratto con la Fiorentina, e Alessio Dionisi, sono anche loro nella lista del Bologna. In ogni caso, tutto lascia pensare che i rossoblù si stiano preparando al prossimo futuro senza Thiago Motta nonostante un bel 4° posto.

Sportmediaset:

“Lo ripetiamo da tempo, è Conte la primissima scelta di de Laurentiis, e non da oggi. Ma il tecnico, che freme per rientrare nel giro, sta valutando con estrema attenzione ogni possibilità e non è immune al fascino del Milan che, soprattutto nella persona di Ibrahimovic, vorrebbe affidargli le chiavi rossonere. Ma la situazione a Milano non è ancora sufficientemente chiara – per quanto sembra possa diventarlo a stretto giro di posta – e quindi il Napoli, che gli ha offerto sostanzialmente carta bianca, non può ancora affondare definitivamente il colpo.

Restando nel capoluogo lombardo, si passa al secondo nome sulla lista di AdL, quello Stefano Pioli con un piede e mezzo fuori dal Milan che però, almeno a parole, ha detto di voler attendere un mesetto prima delle decisioni: “Portate pazienza fino alla fine del campionato poi tireremo le somme. Io e la società affronteremo il discorso”. Il tecnico emiliano ambisce a una panchina di livello e l’idea Napoli gli piace. Al momento, semplicemente, è troppo presto per concretizzare la cosa.

