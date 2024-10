Osimhen non segna al Maradona da quattro mesi (Gazzetta)

Era il 16 dicembre e contro il Cagliari arrivò la prima vittoria interna della parentesi Mazzarri. A Monza ha scosso la squadra

Osimhen non segna al Maradona da quattro mesi. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Due mesi e poi sarà addio, ma Victor non è in vacanza né tantomeno con la testa altrove. Ha detto tempo fa che ha già tutto chiaro in testa circa ciò che accadrà in estate, ma ha anche detto che darà tutto ciò che può portare in alto il Napoli fino all’ultimo giorno utile.

E lo deve ai compagni di squadra, grazie ai quali ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni da bambino, vincendo il Pallone d’oro africano. Victor si sente responsabile del destino del Napoli, che vuole ancora sognare un’incredibile e impronosticabile qualificazione in Champions.

Agosto è lontanissimo, come lo spirito della squadra campione d’Italia. Quello si è perso per strada, partita dopo partita di questo sciagurato campionato del Napoli. Che da quattro mesi non festeggia per un gol di Osimhen al Maradona: era il 16 dicembre e contro il Cagliari arrivò la prima vittoria interna della parentesi Mazzarri.

Da Parigi: non c’è alcun accordo tra Osimhen, Psg e Napoli.

Il Psg è interessato a Victor Osimhen per il post-Mbappé, ma sembra non essere il piano A del club francese. Dalla Francia (Rmc Sport) ci tengono a far sapere che non c’è alcun accordo tra il Psg e il Napoli per l’attaccante nigeriano. Victor ha appena rinnovato il suo contratto con il club azzurro fino al 2026, con una clausola rescissoria di circa 120 milioni.

Victor non è la priorità del Psg

Ecco cosa scrive Rmc Sport:

Mentre il nome di Victor Osimhen spunta in vari rumors che lo accreditano al PSG, nessun accordo è stato raggiunto tra il Napoli e il club parigino per l’attaccante nigeriano. Per il momento, il Psg sta lavorando dietro le quinte su altri nomi. Osimhen al Psg? Siamo lontani dalla conclusione. E per ora, non è all’ordine del giorno tra l’altro. Mentre la stampa italiana ha rilanciato la telenovela svelando i contorni del contratto che attenderebbe l’attaccante nigeriano a Parigi, non c’è alcun accordo tra il Psg e il Napoli. Né tra il giocatore e il club parigino.

Al momento, il Paris sta guardando altrove: la posizione del centravanti non è una priorità per la prossima finestra di mercato e il Psg punta principalmente su un rinforzo sul lato sinistro. Al club, alcuni, non Luis Campos, stanno facendo una campagna in favore di Luis Diaz, come rivelato da Rmc Sport lo scorso marzo. L’attaccante colombiano del Liverpool piace ma non all’unanimità. Quindi anche in questo caso nulla è stato concluso.

Per il ruolo di centravanti, non è previsto l’addio di uno tra Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani. Ma se decidessero di cambiare idea, Osimhen sarà uno dei principali nomi su cui discutere.

ilnapolista © riproduzione riservata