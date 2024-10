Napoli tifa Roma e Atalanta: se vincono l’Europa League, in Champions si va anche col sesto posto

Grazie al ranking l’Italia è ad un passo da prendersi il quinto slot. E se Atalanta o Roma vincessero l’Europa League arrivando quinte, ecco il sesto posto

Di sponda, al Napoli conviene tifare per Roma e Atalanta. Perché – molto sinteticamente – se una delle due dovesse vincere l’Europa League e arrivare quinta in campionato, i posti in Champions riservati alla Serie A diventerebbero addirittura sei. Per chi fa la corsa alla qualificazione da dietro è un’occasione quasi irripetibile di mettere le mani sul forziere europeo.

E dunque: come spiega bene Marca, con il nuovo format la Champions avrà due posti in più, che saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi in questa stagione. E i risultati di Atalanta e Roma mettono l’Italia in pole position, con un distacco quasi impossibile da colmare.

Ma non è finita qui, spiega Calcio e Finanza, perché se le due italiane “dovessero trionfare in Europa League, acquisirebbero il diritto di partecipare alla prossima edizione di Champions League (esattamente come accaduto fino a oggi). Ma se contestualmente la vincitrice dell’Europa League finisse fuori dai primi quattro piazzamenti validi per la Champions in Serie A, il posto ottenuto con il trofeo sarebbe aggiunto a quelli già garantiti dal campionato nazionale”. Insomma il quinto posto buono per la Champions scalerebbe.

