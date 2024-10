Napoli, multa di 4000 euro per fumogeno e bottigliette lanciate in campo

La decisione del Giudice Sportivo dopo il match contro l’Atalanta al Maradona.

In seguito alla 30esima giornata di Serie A e al match del Napoli contro l’Atalanta, il Giudice Sportivo ha deciso:

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno e numerose bottiglie in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Il Napoli perde per 0-3 contro l’Atalanta di Gasperini. È la prima sconfitta dell’era Calzona, ma è una sconfitta pesante per la formazione azzurra che può dire addio ai sogni di Champions per la prossima stagione. Dopo il 3-0 dell’Atalanta firmato Koopmeiners, è scoppiata la rabbia dei tifosi azzurri che hanno abbandonato in anticipo il Maradona.

Al termine dell’incontro i cori si sono intensificati insieme ai fischi del pubblico che hanno pesantemente contestato la squadra gridando “Andate via”. In Curva A si invoca a far giocare la Primavera e si urla: “Meritiamo di piùì!“. In Cuva B si canta: “Fuori le palle!“. Al triplice fischio dell’arbitro una selva di fischi e i cori “Andate a lavorare!“, “Via da Napoli!“, “Faffanc**o lo scudetto, meritiamo più rispetto!“, con i campioni d’Italia che lasciano il campo mestamente a capo chino dopo aver salutato comunque il pubblico inferocito.

Chi è Manna, il nuovo ds azzurro:

Ricorda Goal.com:

“Classe 1988, nato a Vallo della Lucania, Manna è entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2019, come responsabile della Primavera prima di assumere il ruolo di direttore sportivo della formazione Under 23. Manna ha lavorato a stretto contatto con Fabio Paratici e con Federico Cherubini, del quale prenderà il posto almeno momentaneamente. Sotto la sua guida la Juventus Next Gen è visibilmente cresciuta tanto da portare in Prima squadra parecchi giocatori: da Soulé a Miretti, passando per Iling Junior e Barrenechea. Un lavoro, quello di Manna, che è stato particolarmente apprezzato dalla proprietà e gli è valso la promozione. Giovanni Manna ha iniziato la sua carriera dirigenziale come Club Manager del Forlì nel 2013/14, quindi il trasferimento in Svizzera dove ha lavorato come team manager del Chiasso e come direttore sportivo col Lugano con cui ha raggiunto l’Europa League. Nel 2019, la chiamata della Juventus“.

ilnapolista © riproduzione riservata