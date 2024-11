Napoli, Conte vorrebbe un centrocampista alla Koopmeiners, un attaccante alla Lukaku ed un difensore forte

Di Marzo fa il punto sul prossimo allenatore del Napoli con Conte sempre alto nelle preferenze, poi ci sarebbe Gasperini e Pioli che sarebbe una via di mezzo

Dopo la sconfitta di Empoli questa mattina Massimo Ugolini a Sky aveva parlato dell’intenzione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di mandare tutta la squadra in ritiro. Già con Mazzarri però questa scelta non portò a nulla di buono e i risultati del Napoli non migliorarono assolutamente. Secondo quanto riporta invece Gianluca di Marzio a SkySport, non ci sarà nessun ritiro, anche perché il presidente è concentrato sulla prossima stagione e sulla scelta del nuovo tecnico

Le ultime su Conte, Pioli e Gasperini

“I tre candidati forti per la panchina del Napoli restano Conte, Pioli e Gasperini. La candidatura di Italiano sta scemando, perchè il tecnico della Fiorentina dovrebbe andare al Bologna in caso di addio di Thiago Motta. I primi tre sono stati sondati da De Laurentiis, anche se hanno richieste diverse e chiedono garanzie diverse. Conte non metterebbe freno alla cessione di Osimhen, vorrebbe poi un centrocampista alla Koopmeiners, un attaccante alla Lukaku ed un difensore forte. Il Ct al momento non ha detto di no al Napoli.

Il profilo di Gasperini è quello che intriga di più, già in passato è stato cercato da De Laurentiis. Il problema è che resta sotto contratto e l’Atalanta non lo lascia andare facilmente. Pioli invece è la via di mezzo, deciderà De Laurentiis insieme a Manna”.

